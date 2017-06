Tennis/ Roland-Garros : Pliskova s'offre un premier quart à Paris

La Tchèque, Karolina Pliskova, une des principales prétendantes au titre, s'est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale de Roland-Garros en venant à bout de la Paraguayenne, Veronica Cepede, Royg, 97e mondiale, en trois sets 2-6, 6-3, 6-4 lundi. Pliskova, N.3 mondiale, n'a pas eu la partie facile contre la petite Paraguayenne (1,62 m) de 25 ans, qui s'est procurée deux balles pour mener (4-2) et une balle de 5-3 dans la manche décisive avant de s'incliner en un peu moins de deux heures. «Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. Elle aurait mérité d'être en quarts de finale autant que moi. Je ne me suis pas sentie très bien sur le court aujourd'hui (lundi)», a commenté la Tchèque. En quarts de finale, Pliskova (25 ans) sera opposée à la Française Caroline Garcia (27e). «Ce sera un match difficile. Je vais jouer contre Caroline et contre le public, j'aurai deux adversaires contre moi», a-t-elle estimé. La Tchèque, comme son adversaire du jour, n'avait jamais dépassé le deuxième tour à Roland-Garros jusqu'à cette édition.