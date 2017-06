Grand Prix moto : La Thaïlande accueillera son premier MotoGP en 2018

La Thaïlande accueillera en 2018 son premier MotoGP, après des années de tentatives vouées à l'échec, ont annoncé mardi les autorités sportives locales. L'Autorité thaïlandaise des sports a fait cette annonce sur sa page Facebook, assurant qu'un accord avait été conclu après des discussions à Florence, en Italie, ce week-end, avec Dorna Sports, propriétaire de MotoGP. «Les discussions ont duré trois heures et Dorna Sports a accordé à la Thaïlande les droits, de 2018 à 2020», précise le communiqué publié dimanche soir. Dorna Sports n'a pas confirmé l'accord pour l'heure, mais la Thaïlande évoque une «confirmation écrite» prévue sous peu. La compétition de moto devrait être organisée sur la piste de Buriram, petite ville du nord-est de la Thaïlande transformée en «capitale du sport» par un influent homme d'affaires thaïlandais, Newin Chidchob. L'ancien député a permis la construction de deux lieux grandioses dominant Buriram : un stade de football et un circuit de Formule 1. À elles deux, ces enceintes sportives peuvent contenir trois fois la population de cette ville de 30.000 habitants, signe de la démesure du projet. Le stade de football, achevé en 2010, a été conçu pour Buriram United, un club de la Premier League thaïlandaise. Le circuit de F1, première piste certifiée de Thaïlande, a coûté plus de 25 millions d'euros. Le royaume, soumis à des crises politiques cycliques, n'a toujours pas réussi à convaincre les organisateurs de F1 de parier sur l'organisation d'une compétition à Buriram.