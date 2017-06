Cilic, premier Croate en quarts de finale

Le Croate Marin Cilic s'est qualifié pour la première fois pour les quarts de finale du tournoi Roland-Garros de tennis suite à l'abandon du Sud-Africain Kevin Anderson (56e), blessé à la cuisse gauche, alors qu'il menait (6-3), (3-0) lundi. Cilic, 8e mondial, devient le premier Croate à atteindre ce stade de l'épreuve depuis l'édition 2006 de Roland-Garros où le pays des Balkans comptait deux représentants: Mario Ancic et Ivan Ljubicic. Roland-Garros est le seul tournoi majeur où Cilic n'avait pas encore fait partie des huit derniers prétendants en lice. Lauréat de l'US Open en 2014, le joueur de 28 ans avait perdu une demi-finale à l'Open d'Australie (2010) et accédé aux quarts de finale lors des trois dernières éditions de Wimbledon.

À New York, Cilic avait également atteint une autre fois les demi-finales (en 2015) et deux autres fois les quarts (en 2009 et 2012). À Roland-Garros, il avait échoué à trois reprises (2009, 2010, 2015) lors des huitièmes de finale et avait perdu d'entrée l'an passé. Mais cette saison, ce grand serveur —31 aces en trois matches et demi à Paris - semble plus à l'aise. Lors de la préparation, il avait triomphé à Istanbul, décrochant alors le deuxième titre de sa carrière sur terre battue, cinq ans après celui obtenu à Umag (Croatie). Il affrontera le Suisse Stan Wawrinka, N.3 mondial et lauréat de Roland-Garros 2015, pour une place en demi-finales.