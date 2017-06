Mondiaux-2017 - Athlétisme : L'Algérien Bouchicha réalise les minima du 3000 m steeple

L'Algérien Hicham Bouchicha a réussi, lundi lors du meeting de Rehlingen (Allemagne), les minima requis pour participer au 3000 m steeple des prochains championnats du monde d'athlétisme, prévus du 4 au 13 août à Londres. Le coureur algérien est entré à la 3e place de cette course avec un chrono de 8:27.80, derrière les deux Kényans, Bett Emmanuel (8:26.44) et Kipsang Kelmboi (8:26.56). La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a fixé les minima de qualification pour les mondiaux de Londres à 8:28.00. Il est le deuxième athlète à réaliser les minima dans cette épreuve pour les mondiaux de Londres après son compatriote Billel Tabti, auteur d'un chrono de 8:27.24 samedi lors du meeting de Marseille (France). Bouchicha devient ainsi le sixième Algérien qualifié pour les prochains mondiaux d'athlétisme, après Abdelmalek Lahoulou (400 m haies), Kenza Dahmani (marathon), Mohamed Amine Belferar (800 m), Amina Bettiche (3000 m steeple) et Billel Tabti (3000 m steeple).