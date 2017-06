ESSahel (Tunisie) : Hameur Bouazza libéré

L'ancien attaquant international algérien, Hameur Bouazza, a été libéré par son club de l'ES Sahel (Div-1 tunisienne de football), six mois après l'avoir rejoint en provenance de Red Star (division amateur/France), rapporte lundi la presse locale. La décision a été prise par l'entraîneur français de la formation de Sousse, Hubert Velud, qui n'a pas été convaincu par les qualités de l'ancien joueur de Fulham (Div.2 anglaise). Pour le remplacer, la direction de l'ESS a engagé l'attaquant égyptien d'Enppi (Div.1/Egypte) Amrou Marai (25 ans) pour les quatre prochaines saisons, précise la même source. Lors des six mois passés avec l'ES Sahel, Hameur Bouazza (32 ans) a marqué quatre buts dont trois en Ligue des champions d'Afrique. Bouazza avait déjà joué en Angleterre, en Turquie, en Espagne et en France. Il a également évolué dans le club algérien, l’Entente de Sétif 13/2014) avant d’être transféré à Red Star. Bouazza a disputé avec la sélection algérienne 22 matches, de 2007 à 2013, et inscrit 3 buts.