Chlef - Inter-quartiers : Organisation de 65 tournois

Quelque 65 tournois de football (inter-quartiers) sont programmés durant ce mois sacré du Ramadhan au niveau de différents stades de proximité de la wilaya de Chlef, où ils ont en cours actuellement, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur de la jeunesse et du sport (DJS) de la wilaya.

Selon Saïd Heguas, les services de la DJS ont programmé 65 tournois de football, en coordination avec les comités de quartiers et autres clubs et associations locales, en vue d’animer les soirées du mois sacré, et d’inculquer les valeurs de la concurrence loyale aux jeunes. Ce type d’initiative vise également à orienter les jeunes vers la pratique sportive saine, et les éloigner ainsi de certains vices pouvant les attirer durant ce mois sacré, a-t-il ajouté. Pour sa part, le chargé du service sport auprès de la DJS, Ahmed Boudjela, a fait part de la programmation de 78 activités sportives, durant ce ramadhan, à travers 23 communes de la wilaya, avec la participation de plus de 12.000 athlètes relevant de 17 disciplines sportives. Des espaces ont été également consacrés à la pratique de la pétanque, un sport très prisé par les citoyens durant ce mois sacré, au moment où de nombreuses maisons de jeunes abritent des activités de détente, dont les échecs, le tennis de table et les jeux vidéo. Parallèlement , des caravanes pour enfants sillonnent les cités populaires en leur offrant des spectacles de marionnettes et de clowns, et des représentations théâtrales sachant que l’initiative a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'enfance (1er juin). Cette caravane hebdomadaire est d’ailleurs attendue ce week-end à la cité des 412 logements de Chorfa, à partir de 22h , a informé le même responsable.