Regard : SacréE cherbet !

Elle est irrésistible. Son goût, si unique, si spécial, lui donne des ailes et fait de lui le maestro de la table du ramadhan, chez nous. De toutes les boissons, elle arrive, haut la main à ratisser large, faire des jalouses même dans la grande famille des rafraîchissants, voire déclasser des marques connues, commercialisées de nos jours, « astiquées », pour la circonstance, à coups de millions, usant et abusant des dernières techniques tant sur le plan du design que du marketing. Renoncer à sa citronnade —péché mignon de beaucoup d’Algériens— est à exclure, à oublier carrément. En effet, le fameux sachet de cherbet est dans tous ses états, en ce mois sacré du ramadhan. Les dégustateurs, les vrais, sont là pour dire haut et fort que cette boisson n’a certainement rien à voir avec ces autres désaltérants et breuvages qui inondent le marché. Sa formule « magique » —pour peu qu’elle ne soit pas une pâle copie de la recette originelle— plaide en sa faveur pour agrémenter les kaâdat et les soirées du ramadhan. Pour se procurer l’élixir de la forme, on fait des mains et des pieds. On se déplace jusqu’à Boufarik, histoire de goût. Prendre un verre de ce concentré de citron aux senteurs de fleur d’oranger. Ni le trajet, ni les embouteillages, encore moins cette baisse de glycémie, inévitable, en ces longues journées de jeûne, n’arrivent à freiner l’élan des Algérois pour avoir cette boisson très prisée par tous. Ce n’est nullement étonnant de voir cette recette traditionnelle passer carrément à un produit commercial, par excellence, durant le mois de ramadhan. La preuve est donnée par cette foule de vendeurs à la sauvette qui se lance dans ce créneau, pour offrir pas forcément la boisson la plus rafraîchissante qui pourtant s’arrache entre les mains. Sacré cherbet, tu es irremplaçable et tu resteras toujours la limonade de tous les Algériens!

Samia D.