Mascara : 100 repas distribués par la police

En concrétisation de l’initiative humanitaire lancée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale sur tout le territoire national, la sûreté de wilaya de Mascara a procédé en fin de semaine dernière au lancement de l’opération de solidarité de l’Iftar collectif au profit des usagers de la route.

En effet, l’opération a connu la distribution de 100 repas chauds complets aux usagers de la route au niveau du barrage de sécurité dressé spécialement pour l’initiative qui s’étend jusqu’à la fin du mois sacré. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution des directives du Directeur Général de la Sûreté Nationale relatives à la nécessité de renforcer les missions de prévention ainsi qu’à inculquer la culture de sécurité routière aux citoyens en se rapprochant d’eux et en leur prêtant main-forte durant ce mois sacré. L’opération vise aussi à encrer les valeurs de solidarité sociale entre les éléments de la police et les différentes franges de la société, notamment durant le mois de Ramadhan à travers la distribution de repas de l’Iftar au niveau des barrages de sécurité dressés aux différentes entrées et sorties de la wilaya au profit de ceux qui n’auront pas pu parvenir à leur domicile à temps. Le chef de la cellule de communication et des relations publiques a sensibilisé, durant la première opération qui a eu lieu en fin de semaine dernière au niveau du rond-point Seraidi, les conducteurs sur la nécessité de faire preuve de prudence en évitant la vitesse excessive, le port de la ceinture de sécurité, à éviter l’usage du téléphone lors de la conduite et à respecter la signalisation routière, outre les autres mesures de prévention afin d’éviter les accidents. Les citoyens ont apprécié cette opération, considérée comme une des plus importantes effectuées par la police au profit des citoyens usagers de la route, une aubaine pour ces derniers pour se reposer avant de reprendre la route en toute sécurité.

A. Ghomchi