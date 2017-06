Ami Go’S : 4 Jeunes dans un spectacle attrayant : Le mime, le rire et la joie

Epoustouflant ! c’est le moins que nous puissions dire du spectacle qui a été présenté en cette septième soirée du mois de Ramadhan dans la grande salle de la maison de la culture qui a fait le plein, fut elle payante, et aura permis aux 4 jeunes comédiens du groupe « Ami Go’S » de réaliser un tabac. Pour une première à Sétif venant droit du café où ils se rencontraient et parlaient de leur projet comme ils ont plaisir à l’évoquer du haut d’une moyenne d’âge qui ne dépasse les 25 ans, Khalil, Nadjib, Amine et Alaoua sont ainsi parvenus à relever le défi et, sur la scène de la maison de la culture, s’imposer dans un mode d’expression, le mime et nous offrir le temps d’un spectacle qui aura duré près de deux heures, plusieurs tableaux, qui s’inspirent peut-être du style Chaplin, il faut le faire, mais auront le mérite d’avoir baigné de bout en bout dans une audace sans frontières, sans tabous, que ces 4 jeunes sont parvenus à dévoiler sur ces planches.

« C’est une bande de jeunes dont le projet est né dans un café, nous y avons cru, nous avons osé et nous avons saisi la première occasion qui nous était donnée pour être là ce soir avec je dois vous l’avouer beaucoup de pincements sachant que c’est notre première à Sétif, donc à la maison et de surcroît sur la scène de la maison de la culture. C’est vrai que nous avons fait un peu de théâtre mais nous avons voulu sortir de l’ordinaire, d’abord en mettant sur pied cette troupe et en choisissant comme langue d’expression le mime, sachant que c’est une langue que tout le monde peut comprendre », souligne Amine Zorgane, le chef de plateau.

Le spectacle est en fait assez original, le rideau est ouvert et c’est une lumière qui l’inonde subitement alors que la musique de film bien connue pour avoir contribué à la réputation de « la Panthère rose » annonce sur fond d’ombres chinoises le reste à venir, une véritable mosaïque d’images, de gestes et d’expressions diverses qui ne laisseront pas un seul de ces nombreux jeunes présents dans la salle sur leur siège. Le spectacle est tout simplement formidable avec 4 jeunes bourrés de belles choses et qui ne tarderont certainement pas à conquérir des espaces à la mesure de leur talent, mais aussi leur sens de l’imagination. « Pour faire de la publicité à notre spectacle, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour inviter tous nos amis, nos familles et toutes les personnes que nous connaissons, à venir assister et nous accompagner dans cette première qu’il nous fallait surtout pas rater. Ils sont venus, ils sont tous là et cela nous réchauffe le cœur », nous dit Abdelhak Zorgane visiblement heureux d’avoir eu la chance d’avoir déployé ses potentialités dans l’émission « Comédie Show » de faire partie aujourd’hui d’un groupe de jeunes dont il vante les mérites, non sans revenir sur le mime et le rire comme fondamentaux de leurs spectacles. Alors que le spectacle bat son plein dans des ovations qui n’en finissent plus, nous rencontrons en coulisses Abderezak Bouchenak, le directeur de la maison de la culture qui veille au grain, s’assure que rien ne manque mais surtout à encourager ces jeunes dans un programme qui a été établi cette année et qui ouvre bien grandes les portes de cette institution culturelle au potentiel juvénile. A propos de « AMI GO’S » ce soir il pense que « c’est indéniablement une découverte extraordinaire. Nous avons à charge de les aider et de les accompagner. Une telle formation, et vous le verrez, va récolter bien des titres au niveau de manifestations nationales et bien au-delà. C’est un groupe qui recèle de formidables potentialités et il va falloir compter avec lui, vous verrez ! J’irai plus loin et ce n’est sans doute pas exagéré de souligner que c’est ce genre de nouvelles créations de jeunes qui ont drainé le grand public », revenant sur le programme riche et varié qui est proposé cette année au public avec une place privilégié pour nos « Gaadates » autour du patrimoine sétifien. Le spectacle s’achève sous des applaudissements nourris, le défi est relevé et ce show intitulé « C’est parti » ne mettra sans doute pas trop de temps à repartir.

F. Zoghbi