« Les mélodies du Tassili » un spectacle de Miloudi Mohamed Choghli : Aux couleurs Touarègues

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh a abrité, lundi soir, une soirée dédiée à la musique du désert. Les interprètes ont conquis un public mélomane par excellence avec un beau répertoire musical. Venu de Djanet, Miloudi Mohamed Choghli qui était accompagné de sa troupe a ravi le public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, en lui offrant un spectacle plein d’entrain. Une fresque accordée au public algérois parfumée aux odeurs du Sahara, alliant musique, chant et danse. Intitulé « les mélodies du Tassili », ce spectacle a permis au chef du groupe de mener le jeu. Il commence chaque titre par une introduction instrumentale ou un mawwal, avant d'être rejoint par les percussions : deux darboukas et un djembé. C'est l'essentiel du son de ce groupe qui raconte l'âme du grand désert. Chansons d'amour, louanges à Dieu ou poèmes sur le blues au Sahara, leur répertoire trouve de l'écho chez le public, venu en groupes, en familles ou entre amis. Les mélomanes et autres amoureux de la chanson targuie n'ont pas boudé leur plaisir, ils n’ont pas cessé d’applaudir et à se balancer sur les rythmes des percussions des membres de cette formation musicale. Dans le groupe, certains ne font que ça, applaudir afin de maintenir une certaine balance de la musique. La bonne ambiance a même entraîné les plus enthousiastes des membres du public à accomplir des pas de danse et de sympathiques déhanchements, une manière d’exprimer leur adhésion à ce groupe issu du fin fond du désert, venu les divertir et leur faire goûter de belles sonorités.

Sihem Oubraham