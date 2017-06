Forum d’El Moudjahid, hommage à Ali Maâchi : le chantre de la Révolution

A l’occasion de la journée nationale de l’Artiste, un hommage a été rendu, hier, au forum d’El Moudjahid en collaboration avec l’association Machaâl Echahid, au chantre de la Révolution algérienne, le martyr Ali Maâchi et à l’ensemble des artistes de la troupe artistique du Front de libération nationale (FLN).

Le comédien Abdelhamid Rabia a de prime abord présenté la biographie d’Ali Maâchi, le qualifiant de grand martyr et de virtuose. « Ali Maâchi a eu un long parcours. Il a été un scout dévoué, un artiste inspiré et un nationaliste de la première heure. Sa poésie était remarquable et sa dextérité au luth, son instrument de prédilection ont fait de lui l’ambassadeur de la chanson algérienne. Il a essayé beaucoup de genres musicaux grâce aux artistes qu’il a côtoyés tout au long de ses voyages », a-t-il rappelé.

Mobilisé en 1949 pour accomplir son service militaire à la base maritime de Bizerte, en Tunisie. Dans cette ville, ses rencontres avec de grands maîtres du chant, comme Kaddour Serrarfi, ainsi que ses nombreux déplacements dans les capitales arabes lui permettent de perfectionner ses connaissances sur le chant et la musique arabe. Influencé par la chanson orientale, il se perfectionne dans le timbre algérien et excelle dans la composition et l’interprétation de la chanson oranaise.

L’interlocuteur continue d’évoquer le parcours du jeune artiste qui revient à Tiaret en 1953. Il crée une troupe musicale « Safir Ettarab » (ambassadeur de la chanson), composée principalement d’anciens musiciens de la section de scouts de Tiaret « El Andaloussia ». La troupe d’Ali Maâchi signe des merveilles comme Angham El Djzaïr (Mélodies de l’Algérie) et Tahta sama’e El djazaïr (sous le ciel de l’Algérie) et chante l’éloignement, la joie, la vie, l’amour de la patrie et le sacrifice. Ce sacrifice se concrétise lorsqu’il abandonne son instrument de musique et prend les armes pour combattre l’ordre colonial pour devenir Fidai à Tiaret. Le 8 juin 1957, le chanteur et deux autres frères d’armes à savoir Djilali Bensotra et Mohamed Djahlène sont assassinés non loin de son quartier natal. Les trois cadavres ont été sauvagement suspendus sur la place Carnot (place des Martyrs actuellement). Ils seront ainsi exposés jusqu’au lendemain, sous le regard de la population forcée d’assister au triste spectacle.

Pour leur part, les deux membres de la troupe artistique du FLN présents, à savoir Mustapha Sahnoun et El Hadi Rdjeb, ont rendu un vibrant hommage à l’ensemble de ce groupe d’artistes qui a dignement représenté l’Algérie à l’étranger afin de démontrer son combat légitime et la justesse de sa cause. « J’ai oublié mon enfance et mon adolescence à la troupe artistique du FLN. C’est la Révolution qui m’a éduqué et inculqué les valeurs du sacrifice. Je sentais le respect des autres peuples à notre égard lors des voyages que nous avons effectués aux pays amis de l’Algérie autrefois », a souligné El Hadi Rdjeb, le plus jeune musicien de la troupe du FLN.

En somme, l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé le rôle primordial assuré par la troupe artistique du FLN quant à l’internationalisation de la cause algérienne. « Alors que les diplomates représentaient le combat politique, l’équipe de football du FLN représentait la jeunesse, la troupe artistique était l’ambassadeur de la personnalité algérienne, du peuple et de sa composante socioculturelle. A partir de 1960, elle a voyagé au-delà des pays arabes pour présenter la diversité de la culture algérienne en Chine, en Yougoslavie et en URSS «, a-t-il conclu.

Kader Bentounès