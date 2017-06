Real Madrid : Deschamps rend hommage à Zidane

Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, a tenu à saluer le parcours fabuleux de Zinédine Zidane, coach du Real Madrid, après le sacre samedi en finale de la ligue des champions à Cardiff face à la Juventus de Turin (4-1). «C'est fabuleux, personne ne l'avait fait. Il est deux fois champion d'Europe en un an et demi en étant entraîneur. Je suis très content pour lui. Cela couronne une saison (où il est) champion d'Espagne et champion d'Europe. C'est difficile de faire mieux», a rendu hommage Deschamps, finaliste de C1 avec Monaco en 2004. Zidane a remporté face à la Juventus Turin (4-1) sa 2e Ligue des champions d'affilée sur le banc du Real Madrid, après celle remportée aux tirs au but l'an dernier face à l'Atletico Madrid.

Aucun entraîneur n'avait réussi pareil exploit depuis 1990 et le stratège de l'AC Milan Arrigo Sacchi. D'autant que le Français avait déjà gagné la Ligue des champions en tant que joueur, en 2002, en inscrivant au passage un but de légende.