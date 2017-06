Hamzaoui heureux de rejoindre l’USMA

L'attaquant Okacha Hamzaoui, qui s'est engagé pour une saison sous forme de prêt avec l'USM Alger (Ligue 1 algériene de football) en provenance de Nacional Madeira (Div.1 portugaise), a affirmé qu'il espérait remporter la Ligue des champions d'Afrique, au moment où le club algérois est bien parti pour atteindre les quarts de finale de l'actuelle édition. «J'ai choisi l'USMA car, tout simplement, il s'agit d'un des plus grands clubs d'Algérie, et aussi, pour gagner la Ligue des Champions. Il y a deux ans, cette équipe a perdu une finale, alors pourquoi pas la remporter cette année», a indiqué le joueur lors de sa présentation aux médias. L'ancien joueur du MO Béjaïa évoluait la saison dernière à Nacional Madeira, club avec lequel il s'était engagé pour deux saisons. En 19 apparitions, le natif de Tiaret avait inscrit 5 buts. «Je fais mon retour en Algérie à travers un grand club. L'USMA n'a rien à envier aux clubs portugais. Si l'USMA évolue en Liga Sagres, il se classerait à une bonne place, vu les moyens que possède l'USMA, tant matériels qu'humains», a-t-il ajouté. Hamzaoui (26 ans) signe ainsi son retour en championnat algérien, après seulement une saison passée dans l'élite portugaise. Il portera le numéro 4 en Ligue des Champions et le 7 en Ligue 1.