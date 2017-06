Grand Angle : Tristesse

Il est tout de même triste de constater que ce soit l’étranger, les Etats unis d’Amérique en l’occurrence par la voix du secrétaire d’Etat Rex Tillerson, qui en viennent à appeler les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Bahreïn et Emirats arabes unis « à tenter de régler leurs divergences et à rester unis après la rupture des relations diplomatiques avec

le Qatar ».

Une décision qui a fait des émules puisque l’Egypte et le Yémen ont emboité le pas à Ryadh, Manama et Abou Dhabi en décidant de rompre leurs relations avec Doha. Mais il est encore plus triste de constater qu’au moment où les arabes en général et les musulmans en particulier sont l’objet d’une stigmatisation sans précédent en Occident en raison, notamment de la montée du populisme et de l’amalgame qui est fait, entre islam et terrorisme, le motif invoqué pour justifier cette rupture des relations diplomatiques a trait justement au terrorisme ; ce fléau planétaire contre lequel la communauté internationale se mobilise. Ainsi le Qatar est accusé par ses voisins membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) de « soutien au terrorisme », y compris Al-Qaïda, le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique/Daech et les Frères musulmans. La réaction du pays « incriminé » ne s’est pas fait attendre. Ces mesures sont «injustifiées» et «sans fondement», a réagi le ministère des Affaires étrangères qatari dans le communiqué. Elles ont un «objectif clair : placer l'Etat (du Qatar) sous tutelle, ce qui marque une violation de sa souveraineté» et est « totalement inacceptable », a-t-il ajouté. Cette nouvelle crise diplomatique entre les pays du Golfe, en 2014 les trois pays avaient également rappelé leur ambassadeur contre le soutien du Qatar aux frères musulmans, interpelle toutefois par sa soudaineté.

Mais, si les médias n’ont fait état d’aucun signe avant-coureur à même de laisser suggérer cette nouvelle tension diplomatique au Moyen orient, il n’en reste pas moins que certains recoupements peuvent alimenter une grille de lecture que le temps finira par confirmer ou infirmer. En effet, pour certains analystes, la récente visite, il y a 15 jours, à Ryadh du président américain Donald Trump durant laquelle il a demandé aux pays musulmans d'agir de manière décisive contre l'extrémisme religieux, peut constituer, suivie de l’attentat de Londres ce 4 juin qui ont pu offrir aux trois pays que sont l’Arabie saoudite, le Bahreïn et les Emirats arabes unis, une opportunité de faire d’une pierre deux coups.

D’une part, satisfaire la demande américaine en remettant à jour une ancienne accusation portée contre la Qatar, et d’autre part régler les comptes avec l’Emirat dont l’expansion politique et économique n’est pas toujours vu d’un œil favorable et ce d’autant qu’elle est venue contrarier des positions déjà installées dans la région. En effet, le Qatar se « construit » régionalement et internationalement au détriment de l’Arabie saoudite dont le leadership était, lui semblait-t-il, incontestable et incontesté. Un statut qui lui conférait surtout un rôle central dans la région.

La rivalité avec le voisin qui s’est pris à rêver d’une nouvelle place dans l’échiquier des relations internationales ne pouvait donc que déboucher sur des crises à répétition quitte à alimenter le moulin de ceux qui cherchent de « bons prétextes » pour casser du musulman.

Nadia K.