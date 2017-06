Brent : près de 50 dollars

Les prix du pétrole se stabilisaient hier en cours d’échanges européens après que l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes ont rompu leurs relations avec le Qatar. À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 49,96 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de un cent par rapport à la clôture de vendredi, alors que dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour livraison en juillet gagnait 4 cents à 47,70 dollars. Les cours de l’or noir, qui avaient atteint vendredi leur plus bas niveau depuis plus de trois semaines, ont légèrement remonté lundi, alors que la tension monte dans le Golfe, l’Arabie saoudite et ses alliés ayant accusé le Qatar de «soutien au terrorisme». Selon l’Arabie saoudite, Doha soutient «les activités de groupes terroristes soutenus par l’Iran dans la province de Qatif (Est)», où se concentre la minorité chiite du royaume saoudien, ainsi qu’à Bahreïn, secoué depuis plusieurs années par des troubles animés par la majorité chiite de ce pays. «Nous ne voulons pas surinterpréter les évènements récents et l’effet qu’ils pourraient avoir sur l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole, ndlr), mais le fait que la relation du Qatar avec l’Iran soit au cœur de ces tensions pourrait compliquer les choses lors des prochaines réunions de cette organisation, si leurs problèmes n’ont pas été résolus dans l’intervalle», ont estimé les analystes de JBC Energy. Les tensions au Moyen-Orient menacent de fait la production et l’exportation de brut, et font habituellement monter les prix. Mais les investisseurs restaient inquiets de la possibilité de voir la production mondiale augmenter, et la hausse s’est estompée en séance. «Il est intéressant de voir ce qui ressort du Forum international de Saint-Pétersbourg», rendez-vous annuel des milieux d’affaires russes, où «les magnats nationaux du pétrole ont affirmé qu’ils pouvaient vivre avec un baril à 40 dollars», ont noté les analystes de JBC. La Russie s’est associée à l’Opep et à d’autres producteurs pour abaisser sa production et permettre aux marchés de retrouver l’équilibre, mais les industriels russes semblent nuancer la position gouvernementale en indiquant être prêts à relever leur production.