Projet Mena star : L’IANOR voit loin

«Après celui tenu en mai dernier, d’autres séminaires seront consacrés, cette année, au projet Mena Star», a affirmé, hier, Djamel Hales, directeur général de l’Institut algérien de normalisation (Ianor). Pour l’exercice 2017, un rapport diagnostic sera établi, sur la base duquel une autre donation sera accordée à l’IANOR, notamment pour des visites d’études de 3 de ses cadres responsables dans un autre organisme de normalisation européen, et des formations régionales sur la durabilité des financements des organismes de normalisation, sur les systèmes de management contre la corruption, sur l’économie verte et le développement durable. À ce sujet, il y a lieu de préciser que 100.000 euros ont été réservés, de fin 2015 à 2016, par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida), pour la prise en charge des séminaires, des cycles de formation et activités annexes (restauration et hébergement), dans le cadre du projet pour renforcer l’infrastructure de normalisation et de réglementation. Objectif : soutenir les entreprises et de l’industrie dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (Mena Star). Le projet a été lancé en 2013 et sera achevé, selon les prévisions, en 2017, au profit de huit pays : Algérie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. Le financement est assuré par Sida et le secrétariat par l’Organisation internationale de Genève (ISO). Parmi les objectifs du projet, on cite, entre autres, le renforcement de l’infrastructure qualité nationale, particulièrement les organismes nationaux de normalisation (ONN), l’amélioration de la coopération régionale et la sensibilisation sur le rôle et les avantages des Normes internationales au sein des pays MENA. En mai dernier, un appel mondial a été lancé, à partir d’Alger, en faveur d’une utilisation efficace des ressources naturelles et de la protection de l’environnement, buts qui peuvent être atteints par de nouvelles approches en termes de management environnemental. Ces organisations, qui reconnaissent l’importance de l’environnement afin d’assurer la viabilité à long terme du commerce, peuvent utiliser des normes pour gérer et contrôler les questions environnementales de manière pratique, y compris du management d’un ressource très clé comme l’eau. La norme ISO 14046, management environnemental — empreinte eau — principes, exigences et lignes directrices, donne aux organisations de tous types et de tous secteurs — industrie, pouvoirs publics et ONG — les moyens de mesurer leur «empreinte eau» ou leur impact environnemental potentiel en termes d’utilisation ou de pollution de l’eau. Le projet MENA STAR est un projet déployé sur quatre ans visant à appuyer le développement durable dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Il est financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement(Sida) et géré par l’ISO, l’Organisation internationale de normalisation.

Fouad Irnatene