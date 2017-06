Bordj Bou-Arréridj : 30 opérations d’exportation

L’inspection des douanes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a organisé hier une journée d’étude sur les amendements que le code des douanes a connus récemment.

Cette journée d’étude, qui a eu lieu au siège de la Chambre de commerce les Bibans, a permis aux opérateurs de la région, mais aussi les professionnels du secteur et même les représentants de l’administration locale de se familiariser avec le nouveau texte.

Ce dernier apporte selon les animateurs de la rencontre une facilitation et une simplification des procédures, que ce soit pour le contentieux, les régimes douaniers ou de contrôle. Ce qui offre la possibilité selon eux de développer la production nationale et surtout d’encourager les exportations hors hydrocarbures. En marge de la rencontre, l’inspecteur régional de la douane, M. Mohamed Dahmani, qui a relevé le dynamisme de la région en matière d’investissement, a annoncé que 30 opérations d’exportations ont été effectuées par ses opérateurs durant les 4 premiers mois de l’année en cours. Même s’il n’a pas divulgué le montant de ces opérations, il a ajouté qu’il est en hausse de 80% par rapport à celui enregistré l’année écoulée. Il a expliqué que l’administration des douanes a révisé son arsenal juridique pour l’adapter aux nouvelles mutations que l’économie nationale a connues. «Cette révision a été accompagnée par une action de modernisation et de numérisation qui a offert la possibilité d’un traitement plus rapide des dossiers des opérateurs», a-t-il dit. Rappelons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte un nombre important d’entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs, comme l’électronique, les matériaux de construction et l’agro-alimentaire. Elle a bénéficié également de deux nouvelles zones industrielles et de plusieurs zones d’activité. Ce qui a permis une relance de l’investissement dans la wilaya.

F. Daoud