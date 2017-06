Coopération énergétique : M. Guitouni s’entretient avec l’ambassadeur du Pakistan

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, à Alger, l'ambassadeur du Pakistan, Imran Yawer, avec lequel il s'est entretenu sur la coopération en énergie, a indiqué hier le ministère, dans un communiqué. Les entretiens ont porté sur l'état des relations de coopération entre l'Algérie et le Pakistan, qualifiées de «bonnes» et d’«amicales» par les deux parties, ainsi que sur les perspectives de leur développement dans le domaine de l'énergie, et plus particulièrement dans les hydrocarbures, selon la même source. Les deux parties ont également insisté sur la nécessité d'explorer des opportunités d'investissement et d'identifier des projets concrets à développer conjointement dans les deux pays.