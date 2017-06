MDN : 5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 4 juin 2017 à Tébessa (5e RM), cinq éléments de soutien aux groupes terroristes», précise un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières «ont saisi, à Tindouf et à Oran, plus d'un quintal de kif traité». À Tamanrasset (6e RM), des détachements de l'ANP «ont intercepté 5 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et des outils d'orpaillage, tandis que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à Adrar». En outre, des unités de Garde-côtes «ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 61 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Mostaganem, Tlemcen, Skikda et Annaba».