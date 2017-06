14e Prix international de récitation psalmodie et interprétation du Coran : 53 pays participants dont l’Algérie

Sur les 76 pays invités, 53 d’entre eux, dont l’Algérie, seront présents à la 14e édition du Prix international d’Algérie de récitation, psalmodie et interprétation du Coran, qui s’ouvrira le 17 juin prochain, à la salle de conférences de la Safex, Pins-Maritimes (Alger). Selon M. Noureddine Mohammedi, directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique au ministère, les candidats de plusieurs pays arabes et musulmans, ainsi que les représentants de minorités musulmanes dans le monde participeront aux épreuves qui se dérouleront, pour leur part, à l’hôtel Sofitel d’Alger, durant la période du 17 au 21 juin.

Organisé chaque année par le ministère des Affaires religieuses et du Wakf, sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ajoute t-il, le concours international s’adresse aux candidats(es), âgés de moins de 25 ans, connaissant le Coran par cœur et maîtrisant son interprétation et ses règles de lecture. Un concours national de récitation coranique, destiné à encourager les jeunes âgés de moins de 15 ans, figure également au programme de cette importante manifestation culturelle et religieuse, dont la clôture est prévue la nuit du 27e jour de Ramadhan à la Grande mosquée d’Alger, à l’occasion de la cérémonie de Leïlat El- Qadr, précise encore le haut cadre du ministère des Affaires religieuses.

Pour ce qui est des prix, le lauréat du concours international d’Algérie de récitation, psalmodie et interprétation du Coran recevra 1 million de dinars, le second 800.000 dinars et le troisième 500.000 dinars. Concernant le concours national de récitation, le premier du classement touchera 500.000 dinars, le deuxième 400.000 dinars et le troisième 200.000 DA.

Dans ce contexte, il faut rappeler qu’en 2016, le jeune Omar Ahmed Agha de Syrie est arrivé en tête du concours international, suivi de Fatima Hussein Moussa du Niger, alors qu’Omar Afouf de la Mosquée de Paris et Nadia Boussaq de la wilaya de M'sila ont terminé troisièmes. Quant au concours national d’encouragement aux jeunes récitants, c’est Djoumana Tanchir de Sétif qui est arrivée en tête, tandis que Bilal Mansouri (wilaya de Tamanrasset) et Mohamed Abderrahim Belkacem (Médéa) ont occupé les deuxième et troisième places, successivement.

Il y a lieu d’ajouter que «l'Algérie a, de tout temps, accordé une attention particulière au Coran et aux gens du Coran, elle qui, dès les premiers pas du message du Prophète (QSSSL), a été un espace de rayonnement islamique fécond où les sciences du Coran et de la Sunna ont prospéré, elle qui a de tout temps enseigné à ses enfants les sages préceptes et les valeurs pérennes du Coran», déclarait, en 2001, le Président Abdelaziz Bouteflika, l’initiateur de ce grand prix d’Algérie de récitation coranique, notamment. À ce propos, nous devons rappeler, aujourd’hui et toujours, que le mérite, tout le mérite revient au Président Abdelaziz Bouteflika, pour son aide précieuse et son soutien constant à la relance et à la promotion de l’enseignement du Coran en Algérie.

Mourad A.