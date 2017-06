60 ans après la guerre des six jours l’autorité palestinienne : « préserver l’existence palestinienne »

Le porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeïna, a réitéré, à l’occasion de la commémoration de la guerre des six jours, «l’importance d’unifier le discours politique pour préserver l’existence palestinienne», précisant que le rétablissement de l’État palestinien indépendant et sa capitale El-Qods-Est est le gage réel pour la sécurité et la stabilité de la région, car la prochaine phase aura des dimensions historiques profondes et dangereuses. Selon l’agence palestinienne WAFA, M. Abou Roudeïna a déclaré qu’«il y a des alliances et des intérêts dans la région, il en existe celles qui sont positives et d’autres qui constituent des dangers», indiquant que la coordination et les concertations palestino-arabes sont en continuité, en différentes occasions, comme par exemple le sommet en mer Morte, le sommet de Riyadh.

Par ailleurs, le même responsable a exprimé son aspiration d’un avenir meilleur pour la région, précisant que «la crise actuelle ne continuera pas, c’est pourquoi les efforts palestiniens doivent être maintenus, afin de continuer notre combat pour la liberté et l’indépendance qui vise à rétablir un État indépendant et sa capitale El-Qods, ainsi que la libération des prisonniers palestinien». À noter que les Palestiniens ont célébré hier, le 5 juin, la guerre des six jours qui s’est déroulée du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Les Palestiniens continuent leur combat contre leur ennemi sioniste.

Hichem Hamza et Agences