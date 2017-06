Réunion tripartite sur la Libye à Alger : favoriser une démarche coordonnée

La réunion ministérielle tripartite Algérie-Tunisie-Egypte sur la Libye a débuté hier à Alger dans l'objectif de permettre aux chefs de diplomatie des trois pays (Algérie-Tunisie-Egypte) de « poursuivre leurs consultations sur la situation politique et sécuritaire prévalant en Libye ». Intervenant après celle des pays voisins de la Libye tenue à Alger le 8 mai et la réunion de Tunis des 19 et 20 février dernier, cette rencontre sera également l'occasion pour les ministres d'« examiner l'ensemble des facteurs susceptibles d'être mis à contribution pour favoriser une démarche coordonnée en vue d'accompagner les frères libyens dans leur quête d'une solution politique à la crise à laquelle est confronté ce pays frère et voisin.» « D'autres réunions, du même format, sont prévues pour l'approfondissement de la concertation entre les trois pays sur les sujets susceptibles de conforter leur action commune en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Libye et dans la région ». Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Chokri, ainsi que son homologue tunisien Khemaies Jhinaoui sont arrivés hier à Alger. Les ministres ont été accueilli à leur arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediène par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Mustafa Sanallah, président de la compagnie nationale pétrolière de Libye : « L'Algérie a un rôle important à jouer pour la stabilité »



Le président de la compagnie nationale pétrolière de Libye (NOC), Mustafa Sanallah, a affirmé, hier à Alger, que l'Algérie avait « un rôle important » à jouer pour la stabilité de la Libye et de son secteur pétrolier, épine dorsale de l'économie libyenne, notamment en cette phase de transition.

A l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le président de la NOC a indiqué que l'entrevue « a été l'occasion d'examiner la situation économique en Libye notamment du secteur du pétrole et de l'énergie, épine dorsale de l'économie libyenne », soulignant le rôle important attendu de l'Algérie pour la stabilité de la Libye et de son secteur pétrolier.

M. Sanallah a dit avoir informé le ministre de la conjoncture actuelle et des difficultés auxquelles est confronté le secteur pétrolier au vu de la crise sécuritaire qui secoue le pays, qualifiant « d'extrêmement importants » l'avis et les observations de M. Messahel pour la protection des ressources et des plateformes pétrolières et la préservation de l'unité de la compagnie nationale pétrolière de Libye, d'autant que « l'Algérie et la Libye ont des frontières et des gisements communs ».

Par ailleurs, le responsable libyen a évoqué les consultations politiques interlibyennes et « le rôle constructif de l'Algérie dans la réunification des belligérants libyens pour la stabilité du pays et de son économie ».

M. Sanallah a tenu, à cette occasion, a exprimé « ses remerciements à l'Algérie, gouvernement et peuple, pour tout l'intérêt accordé à la Libye et pour les efforts déployés pour le règlement de la crise ». « L'Algérie qui supervise le dialogue entre un groupe de pays sur la crise en Libye a un rôle important à jouer pour la stabilité de la Libye et de son secteur pétrolier, fondement de son économie », a-t-il conclu.



M. Guitouni s'entretient avec Mustafa Sanallah



Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger le Pdg de la société nationale pétrolière de la Libye (NOC), Mustafa Sanallah, a indiqué un communiqué du ministère. « Les deux parties se sont entretenues sur l'état des relations de coopération et de partenariat entre Sonatrach et NOC ainsi que sur l'exploration et l'identification des opportunités d'affaires et d'investissement dans des projets concrets à développer notamment dans le secteur des hydrocarbures », a souligné la même source.