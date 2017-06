APN : Espace de dialogue et d’initiative

Le président de l’Assemblée, M. Said Bouhadja, s’est déjà montré comme étant l’homme du dialogue ayant pour aspiration d’enrichir le système législatif dans un climat empreint de confiance et de sérénité.

Le processus de restructuration de la nouvelle Assemblée issue des législatives du 4 mai se poursuit. Ce même processus semble désormais fixé dans son évolution par une date limite, celle du 18 juin prochain correspondant à la date de la présentation par le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, du plan d’action du gouvernement devant l’APN.

D’ici cette échéance, que les services du Premier ministre viennent d’annoncer solennellement, la nouvelle Assemblée, vraisemblablement engagée dans une course contre la montre, se doit d’achever tout ce qui est en rapport avec son organisation interne. Passée l’étape de désignation des chefs de groupes parlementaires par les partis politiques siégeant à l’APN, une nouvelle phase de restructuration a été engagée depuis hier. Il est question de cette initiative décidée par M. Saïd Bouhadja, le président de l’APN, qui vient de programmer une série de réunions de travail avec les chefs de groupes parlementaires tout fraîchement désignés. L’ordre du jour de ces réunions portera essentiellement, croit-on savoir, sur le volet structurel et organisationnel de l’APN. Autrement dit, l’objectif gagé de ces réunions est essentiellement en rapport avec la désignation, d’une part, des huit vice-présidents de l’APN et, d’autre part, des responsables (présidents, vice-présidents et rapporteurs) qui seront à la tête de la douzaine de commission que compte l’APN. Tout ce travail devra aboutir à terme avant la date du 18 juin qui verra l’Assemblée nationale accueillir le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la présentation du Plan d’action du gouvernement. Dans cette perspective, les réunions de M. Bouhadja avec les chefs des groupes parlementaires obéissent assurément à l’idée de mobiliser la 8e législature en vue d’assurer à la fois une cohésion et complémentarité entre l’action du Parlement et celle du gouvernement. En ce sens, M. Bouhadja dispose bel et bien d’une série d’atouts pour parvenir à cette finalité. Pour s’en convaincre, il suffira de rappeler que le courant nationaliste siégeant à l’APN composé du FLN, du RND, du TAJ et du MPA, pour ne citer que ceux-là, constitue la majorité absolue des députés. Difficile, pour les reste des députés, ceux de l’opposition notamment, de contrer ce courant majoritaire, et ce, quelle que soit leur ingéniosité politique en matière de tractations où d’alliances. M. Said Bouhadja s’est déjà montré quant à lui comme étant l’homme du dialogue ayant pour aspiration d’enrichir le système législatif dans un climat empreint de confiance et de sérénité. En effet, dès les premières instants ayant suivi son élection, le 23 mai dernier, à la tête de l’APN, M. Bouhadja s’est affiché comme étant le partisan d’une action parlementaire plutôt inclusive et valorisant le concours et la contribution de chacun des députés quelle que soit sa couleur politique. « En dépit de la différence de nos convictions politiques et idéologiques, nous sommes tenus de travailler ensemble pour faire de cette Assemblée une tribune pour l'exercice de la démocratie et une instance soutenant les réformes institutionnelles », a déclaré M. Bouhadja dans une allocution à la suite de son plébiscite en tant que président de l’APN. « L’Assemblée doit être un espace ouvert au dialogue et à l'initiative et avoir un œil vigilant sur l'action gouvernementale au service du peuple et du pays », a-t-il ajouté. C’était d’ailleurs en cette même occasion que M. Bouhadja avait annoncé, pour la première fois, qu’il allait mener des concertations avec les représentants des groupes parlementaires, en vue d'arrêter le calendrier des travaux de l’Assemblée nationale, mais aussi accélérer l’installation des instances de l’APN (bureaux et commissions). Dans les premiers moments ayant suivi son élection, M. Bouhadja ne manquera pas de rappeler que « la confiance placée par le peuple en les députés qui, à leur tour, ont fait de même en le choisissant comme président de l'APN, met tout le monde devant de grandes responsabilités, dans une conjoncture difficile, sensible et complexe sur les plans régional, international, politique, économique et stratégique ». Il a ainsi plaidé pour une concertation permanente à même de relever les défis de l’heure, tout en s’engageant à être ouvert à tous les avis et propositions de nature à améliorer l'action parlementaire.

