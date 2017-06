Ministère de la santé / Syndicats : établissement d’un calendrier de consultations

Une période de trêve s’annonce entre les syndicats de la santé et leur tutelle. En effet, le nouveau ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hazbellaoui a initié une série de rencontres avec les partenaires sociaux du secteur afin d’aplanir les différends et passer en revue les modalités de gestion des nombreuses doléances soumises. Ainsi, le ministère de la Santé annonce qu’il compte reconduire le dialogue engagé avec les partenaires sociaux, comme l’a affirmé le chargé de communication du ministère, précisant que, «des consultations se poursuivent entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) avec les syndicats du secteur, au sujet de la nouvelle loi sur la santé». M. Slim Belkessam qui s’est exprimé sur les ondes de la Radio algérienne a fait savoir ces consultations «avec les partenaires sociaux vont se poursuivre jusqu'à la mi-juillet et concerneront tous les syndicats, sans exception : «ces réunions ont besoin des efforts concertés, de tous, pour améliorer la performance du système de santé» a-t-il indiqué. Le responsable explique dans cette optique que le dialogue a déjà commencé la semaine dernière avec le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) et que ces concertations se poursuivront au même rythme avec les autres syndicats jusqu’au 12 juillet prochain. Pour sa part, M. Nacer Grim, conseiller auprès du ministre a été chargé du dialogue avec les partenaires sociaux, a assuré que les partenaires sociaux sont concernés par ces rencontres en vue de promouvoir le dialogue dans le secteur et prendre en charge toutes les revendications en suspens. «Le ministère n'a jamais exclu aucun syndicat et les représentants de tous les corps ont été invités, y compris donc le SNPSP »a-t-il souligné. De son côté, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président de l'Ordre national des médecins, a fait savoir que le ministère de la Santé a entamé des consultations avec 19 syndicats du secteur pour faire le point sur les revendications qui ont d'ores et déjà été satisfaites et celles en suspens et mettre en place une feuille de route pour l'évaluation des résultats obtenus Il a, dans ce sillage, affiché son optimisme pour les résultats encourageants du dialogue, en particulier après la désignation à la tête du ministère, d'un «fils du secteur», rappelant que l'Ordre national des médecins a demandé une «deuxième lecture de la loi sanitaire». La même entité syndicale pour rappel, avait annoncé un préavis de grève de 15 jours en avril dernier avant de tenir deux jours de grève les 24 et 25 du même mois.



Les syndicats satisfaits de la teneur du dialogue entamé avec la tutelle



Pour ce qui concerne le Syndicat national des praticiens de la santé publique, son président, Lyès Merabet explique qu’il est urgent d’organiser des séances de travail avec le ministère pour discuter et travailler sur les dossiers non pris en charge jusqu’à aujourd’hui. Celui-ci a affirmé, espérer renouer un dialogue rompu depuis des mois avec la tutelle. Le syndicat qui demande d'être associé à l'élaboration de la loi sur la santé, présente toute une plate forme de revendications. «Les problèmes que connaissent les professionnels sont connus de tous. Il n’est pas de bon aloi de les recenser ici», a dit-il encore, sans plus de précisions, tout en annonçant avoir déposé une demande d’audience auprès du ministre de la Santé, le Professeur Mokhtar Hazbellaoui, nommé le 26 mai dernier. Les syndicats autonomes, eux, sont unanimes à déclarer que la commission ministérielle, qui est chargée de les recevoir, n’est pas suffisante. «Le dialogue s’est toujours maintenu entre les syndicats et le ministère de tutelle», reconnaît de prime abord M. Ghachi Lounès, président du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP). «Nous allons certes répondre à l’invitation qui nous a été adressée, mais nous considérons que ce n’est pas un événement en soi», poursuit le responsable syndical. «En principe, le nouveau ministre de la Santé se devait, dès son investiture, entamer des rencontres en premier lieu avec les syndicats et instruire la commission interministérielle d’appliquer les instructions qui en auront découlé», explique M. Ghachi. Il y a lieu de souligner que depuis le début de l’année, des mouvements de protestation et débrayages ont été signalés dans plusieurs structures de santé. Même les paramédicaux ont protesté en réclamant de meilleures conditions de travail. Un des derniers mouvements signalés a été le fait du syndicat national des praticiens de la Santé publique le mois dernier. Le syndicat autonome réclamait l’indemnité de réquisition pour les médecins, plus d’intégration des syndicalistes, dans les différents comités de suivi ministériels et plus de sécurité dans les établissements.

Sarah A. Benali Cherif