Notre Forum économie, Acheuk Youcef Chawki, DG de la CASNOS : « La caisse est à l’aise financièrement »

Alors qu’elle comptabilise 1,8 million d’affiliés, la Caisse nationale de Sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) estime que ce chiffre est en deçà du potentiel, ceci d’autant qu’un million ont régularisé leur situation en matière de cotisations, alors que les 800.000 affiliés restants ne sont toujours pas à jour. Tel est le constat fait par le premier responsable de l’agence, M. Acheuk Youcef Chawki, lors de son passage, hier au Forum du quotidien El Moudjahid, précisant que plus de 200.000 adhérents ont été saisis par la Caisse, à travers des mises en demeure par des SMS et des opérations de contrôle à l'effet de régulariser leur situation.

«Le taux d’affiliés promet d’augmenter dans les années, voire les mois à venir », a-t-il estimé, en affirmant que son objectif principal est de rendre la CASNOS «visible», tout en évoquant le recours à des mesures à même d’augmenter le nombre en question. Parmi elles, le responsable cite les facilitations pour encourager les travailleurs non salariés à s’affilier à la Caisse. A titre d’exemple, les individus n’ayant pas cotisé des années durant, peuvent encore le faire et bénéficier d’une ouverture de droit «immédiate» directe et bénéficier des avantages tels que la carte Chifa et la pension de retraite, pour peu toutefois qu’ils entament le règlement de leurs obligations pour l’année en cours. Aussi, le directeur informe d’une possible réduction des pénalités de retard pouvant se situer de 50%, voire 100%. Les charges qui seront réclamées aux nouveaux affiliés sont dans un premier temps, «déductibles de tout impôt» ajoute-t-on de même source. A noter que le code des impôts comporte un article (84) qui stipule les mêmes décisions, mais qui n’est pas appliqué sur terrain. Appelé à commenter la situation, il estime que les affiliés sont mal informés. Il confie à ce propos que son organisme ainsi que la Direction générale des impôts (DGI) ont rendu public le communiqué explicatif. «La Direction générale des impôts et la Caisse nationale de Sécurité sociale des non-salariés informent les contribuables et assujettis exerçant une activité pour leur propre compte que les cotisations de Sécurité sociale sont intégrées dans les charges déductibles d’impôt et de ce fait, ne peuvent constituer une source de redressement fiscal» explique t-il. «Les comptables, comptables agréés et conseillers fiscaux sont appelés à faire usage de cette disposition dans l’élaboration des bilans et les conseils et orientations données dans le cadre des missions qui leur sont dévolues», a t-il indiqué en ajoutant que l’assiette de cotisation annuellement déclarée constitue la base calcul des prestations (retraite, invalidité, capital décès…). L’élévation de l’assiette de cotisation, selon le conférencier, permet l’amélioration du niveau de prestation sociale, notamment les droits contributifs en matière de retraite. Elle constitue la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, source de financement et d’équilibre du système de sécurité social par la garantie de la couverture des dépenses par les recettes.

Le responsable a également affirmé que des moyens seront mobilisés pour renforcer et affiner les opérations de contrôle des travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés à la CASNOS ou affiliés, mais qui sont débiteurs de cotisations. En effet, les moyens des agents de contrôle de la Caisse seront renforcés par la mise à disposition d'un «système mobile de consultations et d'affiliations d'Office» des travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés. Pour réaliser les objectifs de la Caisse d’attirer tous ces assujettis, le DG de la CASNOS évoque en plus de la modernisation de la Caisse, la formation de plus de 60% de son personnel. Les comptes des employeurs non salariés bloqués après le 30 juin Le responsable qui rappelle les effets positifs du nouveau décret réglementant le travail de la Caisse, comme le rallongement des délais de paiement des cotisations au 30 juin au lieu du 30avril. A cet effet, et en prévision du grand nombre de retardataires qui se présenteront aux différentes agences, il a été décidé une ouverture de 6/7 de ces agences, à raison de 8 à 16h la journée et 9h30 à 00h le soir (pour le Ramadhan). La CASNOS a aussi procédé au rallongement du délai de paiement pour les paysans qui a été prolongé au 30 septembre pour leur donner le temps de vendre leur récolte. Il a fait savoir que le potentiel actuel des non-salariés est estimé à plus de 3 millions de personnes qui travaillent pour leur propre compte, en l'occurrence les commerçants, les artisans, les agriculteurs etc., ainsi que les professions libérales (médecins, avocats, notaires...). M. Acheuk a indiqué en outre, que les non-salariés sont mis en demeure de s’acquitter de leurs cotisations auprès de la CASNOS pour l’année 2017. Ils ont, en effet, jusqu’au 30 juin, dernier délai pour régulariser leur situation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Le cas échéant, on «se verra dans l’obligation de bloquer leurs comptes respectifs».



Plus de 43% de cotisations enregistrées en cinq mois



Le premier responsable de l’agence déclare que durant les cinq derniers mois de 2017 il a été enregistré un taux de plus de 43% de cotisations, en précisant que le même chiffre a été enregistré durant toute l’année de 2015. Evoquant le taux de cotisants, le DG s’est félicité de la hausse significative qu’enregistre l’agence qui s’évalue à plus de 43%, soit 600 milles au jour d’aujourd’hui, tout en relevant qu’une stabilité s’enregistre sur l’âge des cotisants à 44 ans. «C’est un âge jeune qui signifie qu’il y a toujours une dynamique économique dans le pays» souligne t-il, en le justifiant par le rajeunissement de la population de l’agriculture qui passe de 54 ans à 51 ans. «Cela montre que les gens continuent de travailler et de créer de l’emploi. C’est une dynamique très importante pour le pays» a-t-il fait remarquer. Concernant les échéanciers de paiement, avec les facilités introduites, la CASNOS a atteint 7,57 milliards de dinars pour l’année en cours. Pour ce qui est des nouveaux immatriculés, le conférencier a fait savoir qu’il a été enregistré une augmentation de plus de 37% durant la même période, avec plus de 65 milles



Augmentation des recettes de plus de 93%



En dressant un bilan des activités de la CASNOS M. Achouk a fait savoir qu’une «nette» augmentation de l’ordre de plus de 93% a été enregistrée sur ses recettes, en la qualifiant d’un «saut qualitatif». Ce taux appréciable de recouvrement des cotisations qui a été enregistré à la fin de 2016 a été rendu possible grâce, à l'exonération des pénalités, mais aussi au travail permanent de sensibilisation que mène cet organisme à l'échelle nationale via ses agences de wilaya, explique t’il, en ajoutant que la troisième mesure importante prévue dans la loi de finances complémentaire qui a consisté à porter les délais d’acquittement au 31 décembre, a permis de réaliser une hausse. «Ce chiffre est historique aussi bien pour la Caisse que pour les autres institutions», s’est-il félicité, tout en notant que «la Caisse qui est très à l’aise financièrement peut tenir jusqu’à 2030 au rythme actuel».



4,6 cotisants pour un retraité



Pour ce qui est du rapport entre cotisant et retraité, il avance que la CASNOS enregistre 4,6 cotisants pour un seul retraité. Chose qui place l’Algérie dans les normes internationale selon M. Acheuk. «Elle est loin de l’époque de 2010, où elle comptait un retraité pour 2,7 cotisants. La CNAS par exemple est à 1 retraité pour 2 salariés», a-t-il ajouté. Il a toute fois estimé que ce chiffre est en «augmentation constante» pour dépasser les 5 cotisants pour un seul retraité vers la fin de l’année. «Pour les non salariés le problème de la retraite ne se pose pas. D’après plusieurs études cette stabilité pourra durer jusqu'à 2025 dans d’excellentes conditions» annonce t-il, en affirmant que d’autres améliorations viendront aussi dans l’avenir. Par ailleurs, il a indiqué que les dépenses ont pu être maîtrisées par rapport à la fraude et au contrôle à travers la mise en place de deux mesures qui ont fait que les dépenses ont enregistré une grande hausse dans les années précédentes pour atteindre 35%, ont été «maîtrisées» pour atteindre plus de 9% actuellement. Le DG affirme, dans ce sillage, que la Caisse est même excédentaire « nous avons enregistré une augmentation des dépenses de 6%. En 2012-2013, la situation était à l’inverse avec une augmentation des dépenses de 35% alors que les recettes n’ont évolué que de 10% », a-t-il expliqué.



Les effectifs des agents de contrôle triplés



M. Acheuk, a rappelé que la modernisation offre la possibilité de lutter contre la fraude. «Même le malade reçoit un SMS pour lui signaler tout mouvement qui le concerne, ce qui lui permet de suivre ses actes, leurs valeurs et même la possibilité que quelqu’un d’autre ait utilisé sa carte Chifa», a-t-il dit.

Le directeur de la CASNOS insiste sur un autre axe également développé dans le plan d’action de la Caisse, à savoir la sensibilisation et la lutte contre la fraude à travers le triplement des agents de contrôle qui passe de 150 contrôleurs en 2014 à 435 en 2017, tout en mettant à leurs disposition un système mobile (tablette) .



Réorganisation de la CASNOS



Afin d’améliorer le contacte avec les affiliés, l’organisation de la Casnos est passée de 13 directions régionales de wilayas à 49 direction (2 pour Alger, Est et Ouest)avec l’ouverture de 137 structures que se soit de la structure de la CASNOS même ou d’autres structures implantés dans le cadre de la mutualisation avec d’autres structures sous tutelles tel que la CNAS, CNR, CNMA…

Le DG a également fait savoir, qu’il a été procédé à l’allègement des procédures pour les nouveaux adhérents. Deux choses seulement sont demandées à ce dernier, en l’occurrence, l’identification professionnelle (artisan, commerçant…) ainsi que la carte nationale justifiant que c’est la même personne. Par contre la demande du bilan fiscal a été supprimée pour les nouveaux affiliés afin de séparer les cotisations des fiscalités. De nouveaux textes réglementaires ont été aussi établis pour avoir une meilleure prestation de service.

