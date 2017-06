Cour d’Alger : 18 procès de terrorisme à la session criminelle complémentaire

La première session criminelle de la Cour d’Alger a été allongée par un tableau complémentaire qui compte 72 procès, dont 18 affaires liées au terrorisme. Selon le rôle des affaires affiché au siège de la Cour, ce sont 384 accusés, dont 128 sont détenus, qui auront à s’expliquer devant les juges lors de la période allant du 21 juin au 13 juillet. 181 mis en cause bénéficient de la liberté provisoire et 69 d’entre eux courent toujours dans la nature, ils seront de ce fait jugés par contumace.

Concernant les affaires de terrorisme, celle de l’attentat à l’explosif ayant ciblé le 11 avril 2007, le Palais du gouvernement et le siège de la Sûreté urbaine de Bab Ezzouar constitue incontestablement le clou de cette session. Le bilan de ces deux attentats était macabre, avec 31 morts et plus de 320 blessés.

Mettant en cause 6 accusés, le procès en question, qui doit s’ouvrir le 11 juillet prochain, revient en effet pour la seconde fois après le pourvoi en cassation introduit auprès de la Cour suprême.

En 2012, la même juridiction avait prononcé la peine capitale contre six accusés (comparants). Il s’agit de Fatah B., Salim H., Khaled O., Adlane S., Hassan B. et Khaled M., aussi, une peine de 10 ans de réclusion criminelle a été prononcée à l’encontre de Mourad K. et 3 ans de prison ferme pour Nourreddine B. pour non dénonciation de crime. Par ailleurs, le tribunal criminel d’Alger a condamné à la peine capitale par contumace neuf autres accusés qui sont en fuite dont Abdelmalek Droudkel, alias Abou Moussab Abdelwadoud, ex-émir national du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat.

Selon l’arrêt de renvoi, les accusés, dont Abdelmalek Droudkel, appartiennent à un groupe terroriste activant dans la région de Thenia (w. Boumerdès) relevant d’Al Qaida au Maghreb islamique (Aqmi).

L’attentat contre le Palais du Gouvernement avait été perpétré simultanément avec un autre attentat à l’explosif contre le siège de la sûreté urbaine de Bab Ezzouar.

Pour les autres procès programmé dans ce tableau complémentaire de la 1re session criminelle de la Cour d’Alger, beaucoup d’entre eux portent sur l’appartenance à un groupe terroriste activant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, notamment en ce qui concerne le groupe « Etat islamique » (Daech).

Le trafic de drogue est également omniprésent avec 15 procès prévus à cet effet, on peut citer l’affaire du baron « Said l’émigré », une affaire de crime organisé transfrontalier. Le mis en cause est en effet poursuivi, avec 18 autres personnes, pour tentative d’exportation illégale de drogue, distribution et vente de stupéfiants et blanchiment d’argent pour avoir essayé de faire passer trois conteneurs bourrés de cannabis vers l’Europe.

Un réseau dont les tentacules dépassent largement nos frontières pour s’étendre vers le Maroc, la France, la Belgique et l’Espagne. Enfin, pour les affaires de droit commun, cette session comprend une douzaine de procès relatifs aux associations de malfaiteurs et vol qualifié, 8 procès de meurtres et 12 affaires de mœurs. Tandis qu’on compte une affaire portant sur l’immigration clandestine.

S. A. M.