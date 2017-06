Mostaganem - Barcelone : Inauguration de la première desserte maritime

La première desserte maritime de transport des voyageurs reliant Mostaganem (Algérie) et Barcelone (Espagne) a été inaugurée hier. Le coup d’envoi de Cette traversée à bord du navire «Tassili 2» transportant 58 passagers et 28 véhicules a été donné au port de Mostaganem par le wali Adelwahid Temmar, en présence d’autorités locales. Le directeur régional ouest de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), Latreche Benaoumeur Abdessamed a indiqué qu’un total de 32 dessertes aller/retour est programmé pour les mois de juin, juillet, août et septembre prochains, à raison de huit dessertes aller-retour par mois.

Il a souligné que l’ouverture de la ligne maritime de transport des voyageurs Mostaganem-Barcelone s’inscrit dans le cadre du plan d’extension de l’activité de l’ENTMV, signalant que l’entreprise a réservé pour cette ligne les navires «Tassili 2» et «Djazair 2».

Il a ajouté qu’après la saison estivale, une desserte aller/retour tous les 15 jours sera programmée lors de la saison hivernale. Des prix de 18.500 DA aller-retour en place économique et de 28.000 DA en cabine sont fixéx pour cette desserte et de 33.000 DA pour le véhicule. Une ligne maritime régulière sera programmée durant la saison estivale reliant Mostaganem et Alicante (Espagne) avec un total de 32 dessertes aller retour en juin, juillet, août et septembre avec une moyenne de 8 dessertes aller retour chaque mois, a indiqué le directeur régional ouest de l’ENTMV.

Concernant l’ouverture de la nouvelle ligne maritime qui reliera Mostaganem (Algérie) et Marseille (France), le même responsable a fait savoir que le dossier est à l’étude et qu’elle sera mis en service l’année prochaine parallèlement à la réception d’un nouveau navire d’une capacité de plus de 2.000 passagers et plus de 600 véhicules.

Par ailleurs, M. Latreche a annoncé l’ouverture d’une ligne maritime urbaine reliant le port d’Oran et Ain Turck le 5 juillet prochain signalant l’acquisition de deux navires de 350 passagers chacun, en vue d’alléger la tension sur la circulation automobile de la corniche oranaise.

Le wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar a souligné que la ligne maritime Motaganem-Barcelone intervient en complément à la ligne Mostaganem-Valence entrée en exploitation en mars 2016. Il a ajouté que cette nouvelle ligne devra conférer une amorce économique à Mostaganem et à la partie ouest du pays et attirer plus de touristes.(APS)