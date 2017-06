Tizi Ouzou : Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et suite à un travail de recherche et d’investigation, les forces de police de la sûreté de daïra d’Azeffoun ont réussi en ce début de mois de Ramadan à arrêter sept individus, âgés de 19 à 60 ans, demeurant à Azazga et Mekla, pour commercialisation de stupéfiants, détention d’armes à feu sans autorisation, a annoncé hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans un communiqué.

Lors de cette opération, il a été saisi une quantité de cannabis et de drogue, une arme de poing avec 5 cartouches, une arme de chasse, un fusil harpon, 2 appareils de bourrage de cartouches et 4 cartouches. Présentés au parquet d’Azazga, quatre des sept individus interpellés ont été mis en détention préventive pour commercialisation de stupéfiants, port d’arme de guerre défensive et munitions de 4e catégorie, détention de stupéfiants à des fins de commercialisation et menaces de mort, tandis que les trois autres ont été relaxés, a par ailleurs précisé la cellule de communication.