Trafic de drogue : lutte sans relâche

Les dernières opérations d’envergure remontent à avant-hier, lorsqu’un détachement de l’Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont saisi, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un quintal de kif traité à Tindouf et Oran.

Quelques jours auparavant, les services de la sûreté nationale ont mis la main, à l’issue de plusieurs opérations distinctes menées dans quatre wilayas du pays, sur 160 personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, a révélé la DGSN. Les mis en cause surpris lors des descentes policières inopinées s’adonnaient en effet à la consommation et à la commercialisation de cannabis et des stupéfiants à Alger, Tizi-Ouzou, Ghardaïa et de Naâma. Dans cette dernière wilaya, les policiers ont arrêté un individu en possession de 20 kg de kif traité.

Il est à rappeler qu’en 2016, le bilan final en matière de trafic de drogue, rendu public par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, fait état de la saisie de 109 tonnes de résine de cannabis et autres type de stupéfiant et de 37.000 arrestations. Par rapport à l’année 2015, une baisse de 13,8% des saisies a été constatée l’année passée suite notamment au « renforcement » de la sécurité aux niveaux des frontières. Cependant, la situation demeure inquiétante en dépit de cette baisse.

Se référant aux statistiques des services de sécurité (GN, DGSN et Douanes), l’ONLDT avait révélé que 74,3% des saisies de drogue ont été réalisées dans l’ouest du pays, notamment à proximité des frontières marocaines. 17,2% de saisies ont été enregistrés dans le sud du pays contre près de 7% au centre et 1,4% à l’Est.

Concernant la drogue dure qui commence sérieusement à se frayer un chemin au sein de notre société, le bilan indique la saisie de 8,8 kg de cocaïne (-33%) et de 2,5 kg d’héroïne (-45,6%). En revanche, on enregistre pour les psychotropes une forte hausse des saisies, estimée à 68%, passant de 637.961 comprimés en 2015 à plus d’un million de comprimés en 2016 dont 37,4% ont été récupérés à l'ouest du pays.

Au final, et outre les 37.000 arrestations opérées par les services de sécurité, ce sont plus de 6.770 affaires de trafic illicite de drogue qui ont été traitées par la justice parmi lesquelles, 23.329 affaires sont liées à la détention et à l'usage de drogue et 10 affaires liées à la culture de cannabis. Aussi, les données de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie indiquent que parmi les 37.000 personnes impliquées dans les affaires de drogue, 7.392 sont des trafiquants présumés et 22.352 sont des usagers de résine de cannabis présumés. 3.898 autres sont considérés comme étant des trafiquants de substances psychotropes présumés, 158 trafiquants présumés de cocaïne et 28 trafiquants présumés d'héroïne.

S. A. M.