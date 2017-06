Musée environnemental de Sfissifa : Un espace de rayonnement scientifique

Le musée de l’Environnement et du Patrimoine de l’association «Tnanet», situé au cœur du vieux Ksar de la commune de Sfissifa (sud-ouest de Naama), est devenu un espace de rayonnement scientifique et un moyen de formation pédagogique des enfants et de développement de leurs connaissances en écologie.

Créé en 2013 par l’association de protection de l’ancien patrimoine de Sfissifa «Tnanet», cet établissement œuvre avec la contribution des services communaux qui l'ont doté d'un siège, à faire découvrir les ressources naturelles dont des zones steppiques et semi-arides, ainsi que sensibiliser pour préserver ces ressources de la détérioration engendrée par la sécheresse, le facteur humain, a souligné le président de l’association, Abderrahim Azrar.

Le musée prend en charge la gestion de rencontres de sensibilisation et de sorties sur le terrain des écoliers de la région en les sensibilisant sur la nécessité de respecter et de préserver l'environnement. Une tournée scientifique a été récemment organisée, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l'Enfance au profit des enfants handicapés du centre médico-pédagogique d'Ain Sefra, à la réserve de Rouis El Djir à l’ouest de Sfissifa où ont été découverts en 2001 des ossements d'un dinosaure géant.

Ce musée attire aussi des étudiants universitaires qui effectuent leurs recherches scientifiques sur le terrain de la wilaya et d'autres wilayas, ainsi que des visiteurs qui découvrent des plantes et animaux de différentes espèces et formes, a souligné ce membre d’association.

L'objectif escompté de la création de cet espace est de contribuer à la protection des nombreux êtres vivants menacés et en voie de disparition et de préserver les écosystèmes vulnérables dont les sources d’alfa, de thym, d'armoise et autres variétés de plantes médicinales et des espèces animales (cerfs, oiseaux, reptiles et papillons, hyènes, chacals, aigles...), a ajouté la même source.

L’implication des enfants des écoles à la communication éducative établie par l’association et les établissements scolaires a permis de faire véhiculer un message pour préserver l’environnement en plaidant pour la protection de la biodiversité contre toute violation causée par des facteurs climatiques, pacage, ainsi que pour un laboratoire de recherches dans la région pour étudier les méthodes de repeuplement et de protection des variétés faunistiques et florales rares. (APS)