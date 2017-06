Deuxième journée du BEM : Ni fuite ni incidents

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, a affirmé qu’aucune fuite des sujets de l’examen du brevet de l’enseignement moyen (BEM), n’a été enregistrée lors des deux premières journées de l’examen. Mme Benghebrit, qui a minimisé l’incident de fuite, a souligné que les quelques tentatives de publication des sujets sur les réseaux sociaux n’ont aucune importance puisqu’ils n’ont eu lieu qu’après la rentrée des candidats dans les salles d’examen. « Les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions, en dépit d’une campagne inédite sur les réseaux sociaux et certains cas isolés de fraude. Une dizaine de cas de tentative de fraude a été enregistré sur plus de 550.000 candidats. Il s’agit d’un pourcentage très minime. Les fuites ne pourront jamais atteindre les élèves dans les classes d’examens », a fait savoir Mme Benghebrit.

Concernant les différentes épreuves, des candidats au BEM ont été unanimes à dire que les sujets de langue arabe et de sciences physiques et technologiques, bien qu’assez difficiles, étaient « à la portée de tous les élèves», d'où un état d’optimisme général qui a prévalu hier, parmi les élèves, quant à un passage au cycle secondaire avec d'excellentes moyennes. Lors d'une tournée à travers plusieurs centres d'examen à Alger, les candidats dans leur majorité, ont exprimé leur optimisme d’avoir de bonnes notes, après avoir passé les épreuves des mathématiques, anglais, histoire et géographique, matières examinées en deuxième journée.

Quant à la première journée, les matières des épreuves, étaient la langue arabe et les sciences physiques. Là aussi, les candidats ont estimé que les sujets, loin d’être faciles, puisque poussant à la réflexion, ont néanmoins été à la portée de tout élève de niveau moyen, affirmant que le jeûne n'a pas eu d'effet sur leur concentration en dépit des longues soirées ramadhanesques consacrées aux dernières révisions. Quant à la troisième et dernière journée, les candidats auront à passer les épreuves de français et de sciences naturelles.

Pour assurer une réussite optimale de cet important examen qui permet d’ouvrir les portes de l’enseignement secondaire, la première journée a été aussi marquée par un important dispositif sécuritaire pour le bon déroulement des examens. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a ainsi mis en place un dispositif de sécurité à l'occasion des examens, tous paliers confondus, et dont la mise en exécution a été confiée à des brigades au niveau des sûretés des 48 wilayas. Ce dispositif repose sur la mobilisation des services de la police pour sécuriser les centres d'examen pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) dans les régions urbaines à travers l'ensemble du territoire national, et comporte des mesures sécuritaires pragmatiques visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d'examen, outre les équipes de sécurité spécialisées chargées de l'escorte et la sécurisation des sujets et les copies vers les centres de correction. Il en est de même pour la gendarmerie nationale qui a élaboré un plan de sécurité spécial pour ces examens en mobilisant les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves. La Protection civile est également mobilisée pour la circonstance avec ses services techniques de prévention qui ont effectué des visites au niveau de l'ensemble des établissements scolaires désignés pour accueillir les examens afin de veiller à la conformité des normes de sécurité et garantir la protection des utilisateurs. Il est à rappeler que le taux de réussite à l’examen du BEM au niveau national l'année dernière était de 54,42% pour 559.926 candidats.

Salima Ettouahria