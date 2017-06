Radio-Sétif, Samar fi Sahar : la mémoire déambule…

Que ce soit au volant, sur un large rayon ou à domicile, chacun peut en effet y trouver son compte et une compagnie agréable tout au long des nuits de Ramadhan avec des directs consacrés à des animations de nuit qui ouvrent la voie aux auditeurs, beaucoup d’auditrices, notamment, pour débattre d’un thème, d’un sujet ou tout simplement de leur quotidien en ce mois de ramadhan et de la façon dont ils elles le vivent, là ou elles élisent domicile, dans cette wilaya ou celles environnantes que les ondes de Radio Sétif couvrent.

Des soirées d’autant plus agréables que les techniciens, animatrices et animateurs savent mettre en symbiose autant en entretenant la discussion dans un contexte d’interactivité avec les auditeurs qu’en y mettant au fur et a mesure de toutes les transitions musicales des touches d’antan qui vous inspirent davantage et vous replongent souvent dans les profondeurs d’un passé que vous avez vu et vécu avec de grands noms de la musique arabe qui ne sont pour la plupart plus de ce monde. L’émission de nuit Samar fi Sahar, aussi simple semble-t-elle être, ne peut vous laisser indifférent quand elle est imprégnée d’une dose de complicité qui fait que l’auditrice ou l’auditeur s’implique d’emblée et nous fait vivre de ces bien beaux moments que seule la radio peut créer en vous emballant sur les gondoles de Mohamed Abdelwahab avec son luth, Gariet el Findjel, de Abdelhalim Hafez livrant son destin ou notre somptueuse Warda chantant dans les remous de sa nostalgie, l’amour de sa patrie ou alors ces formidables «Kassaid» que Baligh Hamdi aura dessinées de ses notes magiques.

Ma mémoire déambule et se fige alors sur un beau poème de mon ami Omar Mokhtar Chaalal qui s’en est allé, fredonnant encore Cheikh Imam, les ondes de la nuit nous font aussi voguer dans la nostalgie du Sraoui, chantant l’amour par-dessus les «Sraia» ; il me revient soudainement à l’esprit Mohamed Benchaib, Said Mehentel, Samir Staifi dont les chants se baladent encore à travers les rues de Sétif, jusque même à «Dar Ediouene» que façonnèrent de longues années durant Siid et Said et tous leurs aînés.

Samar fi Sahar me reprend de nouveau avec ses dialogues à travers les ondes, la nuit semble être trop courte quand Oum Keltoum prend le relais et que les voix de Hadj M’hamed el Anka, Boudjemaa el Ankis et Guerouabi revivant ses 20 ans depuis vingt ans, déchirent ce qu’il reste de cette nuit. Une autre journée commence, il déjà près d’une heure, la dernière auditrice intervient pour prier Dieu et faire que notre pays soit toujours notre paradis… Saha Shourkoum !

F . Zoghbi