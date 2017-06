festival national de la musique et de la chanson citadine à Annaba : Hamidou enchante le public

Quatre artistes ont été honorés en guise de leur contribution à la promotion de la culture et de l’art qu’ils mènent depuis plusieurs années .Il s’agit des chanteurs Sohbi Ben Sadouk, Hamza Djelloul, Ali Benani et Warda Boutaghane. Un concert animé par les artistes Hatem Farchichi de la tunisie, Ahmed Takdjout (Hamidou) d’Alger et Brahim Bey de Annaba a ouvert le bal, samedi soir au théâtre régional Azzedine Medjoubi, de la 12e édition du Festival national de la musique et de la chanson citadines en présence des autorités locales et à leur tête le wali par intérim, Toufik Mezhoud. La qualité du plateau alléchant proposé pour cette première soirée a drainé une affluence nombreuse composée essentiellement de familles qui se sont régalées de plusieurs chansons tirées du patrimoine national. L’invité d’honneur de cette édition le chanteur tunisien, Hatem Farchichi a eu le privilège de donner le coup de starter de cette première soirée en interprétant un «Inchad» soufi tunisien ancien et nouveau, dont celui d’El Borda. Lui succédant Hamidou égal à lui-même a gratifié le public nombreux par plusieurs morceaux puisés de son répertoire et propres aux traditions du mois sacré du Ramadhan R’haoui (madih) tel Anta Syed, Ya sahab el ghamama et Salat aala sidna Mohamed. Les chansons interprétées ont enflammé l’assistance nombreuse, ce qui a donné lieu à des danses interminables dans une ambiance et une joie exceptionnelles chez la gente féminine, notamment. De son côté le célèbre chanteur de chaâbi Brahim Bey n’a pas ménagé ses efforts pour faire vibrer les passionnés de ce genre musical en interprétant des madihs entre autres Djoud Ya Nour El Oud et Ya Bahr Kadim Ya Adim El Djeh. Cette première soirée a également vu la production de cinq fillettes venues de l’atelier de la danse artistique de la maison de la culture Mohamed Boudiaf. Agées de 7 à 10 ans, ces dernières ont exécuté une chorégraphie intitulée La danse des anges qui a impressionné l’assistance. Cette manifestation culturelle d’envergure donnera lieu à six soirées artistiques, animées par 24 participants entre artistes et formations musicales venus des quatre coins du pays par une pléiade de concerts de musique andalouse, chaâbi et kabyle. Organisé par le commissariat du Festival national de la musique et de la chanson citadines, cette manifestation se poursuivra jusqu’au 8 juin.

B. Guetmi