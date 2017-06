Présentation de « Doyouf essinatour » au TNA : Une satire divertissante  

Le quatrième art est au menu des activités culturelles des soirées ramadhanesques au théâtre nationale algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) avec des représentations de spectacles nouveaux et anciens au grand bonheur des férus du quatrième art.

Ils étaient venus nombreux, dimanche soir, pour suivre la pièce «Doyouf essinatour» (Les invités du sénateur), mise en scène par Abdelhamid Belkhoudja et produit par l’association Masrah Chlef.

Le mot d’ordre de cette comédie est l’humour et le style burlesque qui aborde, avec beaucoup d’ingéniosité, de lourdes thématiques comme la politique et l’extrémisme religieux. Le spectacle d’une durée de 75 minutes met en avant le quotidien de Chemmami, sénateur à la personnalité défaillante, un opportuniste docile envers ses responsables (rôle incarné par Abdelhamid Belkhoudja). Entouré d’un délégué (Djamel Aidat) et d’une éminence grise douteuse au nom de Saàd (Abdelkrim Tekkar), il se fait piéger en donnant du logement à des connaissances au détriment de ceux inscrits dans les programmes.

Exécuteur des affaires personnelles de ses responsables sous le glorieux slogan de l’amour de la patrie, Chemmami est un naïf qui aspire au poste d’ambassadeur en Colombie ou de ministre de la Culture.

Désigné pour une mission secrète et dangereuse, il doit démasquer l’identité de l’agent double qui met la sécurité du pays en danger. Tantôt peureux tantôt héroïque, Chemmami se trouve face à un extrémiste religieux aussi loufoque que disjoncté dans un face-à-face hilarant. Les masques tombent et Saàd dévoile sa lâcheté et sa trahison. Le public a beaucoup ri et applaudi ce spectacle qui a eu le courage d’aborder des thématiques politiques de façon directe et avec beaucoup de finesse et d’intelligence. Le texte est bien ficelé, les dialogues sont simples ce qui a captivé l’attention du public, le tout donné dans une réplique en arabe dialectal qui crée une sorte de convivialité avec le public.

Kader Bentounès