Lounis Ait Menguellet en concert à Tizi Ouzou : accents du terroir

Lounis Ait Menguellet, icône incontestable de la chanson populaire d’expression amazighe, a retrouvé jeudi dernier son cher public de Tizi-Ouzou à l’occasion d’un concert, le premier des trois prévus, qu’il a animé à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Cette salle pleine comme un œuf s’est avérée très exigüe pour contenir les centaines de fans venus voir leur idole visiblement ravie de ressentir cet amour sincère et profond en interprétant les meilleurs tubes de son riche répertoire s’étalant sur 50 années qu’il venait d’ailleurs de célébrer récemment avec la mise sur le marché d’un nouvel album intitulé «Tudert ni».

Avant de monter sur scène, Lounis Ait Menguellet a eu droit à un hommage rendu par un groupe d’enfants à l’occasion de la journée mondiale de l’Enfance qui lui ont offert un coffret avec son portrait et un bouquet de fleurs. Teltyam dhi laamri (trois jours de ma vie), Ezzahriw (ma chance), Akka Ammi (Comme ça mon fils), Isligh Utaxi (j’ai entendu le taxi arriver), Ouraghess Tabbrats (je lui ai écrit une lettre), Ouri Tsadja (ne me laissez pas) mais également d’autres chansons de ces albums ont été entre autres interprétés magistralement par Lounis aux centaines de fans composés de jeunes, moins jeunes, d’hommes et de femmes, dont certains dansaient au rythme des chansons et d’autres étaient plongés dans leurs souvenirs.

Ce gala, premier des trois prévus à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, a duré prés de deux heures pour le bonheur des amoureux de la chanson à texte bien ciselée qu’aime interpréter le maître et ce depuis l’entame de sa carrière artistique en 1967. A la fin de son gala durant lequel il a été accompagné par son fils Djaaffar, Lounis Ait Menguellet a confié qu’il était profondément ému de chanter devant un magnifique public composé de différentes générations ce qui prouve qu’un travail de transmission de ses œuvres se fait normalement. Le chanteur a aussi indiqué que la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri constitue pour lui une sorte de temple au même titre que la salle Atlas à Alger où il animera d’ailleurs deux soirées les 6 et 7 juin. Le 15 du même mois, Ait Menguellet animera une autre soirée au théâtre de verdure à Alger, deux jours avant il sera à Constantine, et le 18 juin à la salle le Maghreb d’Oran.

Bel. Adrar