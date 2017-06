Dans la lucarne : Dans le vif du sujet

On pourra dire beaucoup de choses avant que les matches officiels et même amicaux ne commencent ; comme ont dit, il ne s’agit que d’un répit. Néanmoins, après les premiers contacts avec la réalité du terrain, tout changera. À commencer par les analyses que les uns et les autres peuvent faire sur les plateaux TV. C'est-à-dire qu’on ne pourra pas dire «qu’on va accorder une année pleine au nouveau sélectionneur national Alcaraz avant de commencer à le juger ». Les données seront alors toutes autres. Il est sûr que les supporters et autres spécialistes algériens ne vont pas vous laisser beaucoup de temps avant d’utiliser les « scies ». Ces deux matches qui se profilent à l’horizon seront très importants pour notre équipe nationale, les joueurs, mais surtout pour Alcaraz qui sera « épié » par tout un peuple. S’il parvient à passer, avec l’art et la manière, il aura réussi son examen d’entrée. Car l’EN d’Algérie et le public ne sont pas faciles à tromper. Ce sont des connaisseurs. Ce que l’on peut d’emblée avancer, c’est que tout sera passé au « peigne fin », décortiqué. Il est vrai que l’Espagnol, qui a été déjà accepté par la « vox populi », devra avant tout rassurer les inconditionnels de l’EN, profondément choqués par la débâcle gabonaise. Il ressort que l’ancien coach de Grenade a « ratissé large », mais il s’est contenté finalement des joueurs qui opèrent dans les championnats européens. Pour ainsi dire, les joueurs du cru à qui on devait accorder un peu de crédit peuvent encore attendre du fait que les anciens réflexes ont, à priori, la « peau dure ». C'est-à-dire que tout ce qui a été dit à l’annonce de la nomination d’Alcaraz est presque tombé à l’eau La « politique du tout professionnel venu d’outre-mer est toujours vivace. Elle s’impose d’elle-même sans que personne ne semble s’offusquer. On n’est pas contre les joueurs « pros ». Ils sont Algériens, mais… De plus, ils sont talentueux et ils ont prouvé sur le terrain leur valeur. Là, on vise ceux qui n’ont rien donné ou qui sont inconnus au « bataillon », qui prennent la place d’autres joueurs au talent avéré et qui peuvent acquérir l’expérience demandée au contact

d’autres capés qui auront toujours quelque chose à leur apprendre. Des joueurs, faut-il le rappeler, ont été convoqués à la surprise générale pour la première fois. Il y a même deux nouveaux invités. On ne va pas les citer, mais, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne peuvent rien apporter ou presque de probant, surtout que notre équipe nationale va entrer directement dans le vif du sujet avec ce match contre le Togo qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019, prévue au Cameroun. C’est à dire qu’on n’est pas dans une phase d’essai de joueurs. On a plutôt besoin d’éléments compétitifs car après la CAN, il y aura aussi des matches officiels comptant pour le Mondial-2018 en Russie. On n’est pas dans une position confortable. Bien au contraire, on est pressé par le temps. On peut dire que pour notre équipe nationale, le temps est d’or. D’où le fait qu’il aurait été préférable de « puiser » dans le potentiel local du fait qu’il y a quelques éléments qui méritent amplement de faire partie de la liste des convoqués. Ce sera, peut-être, pour plus tard. On l’espère ardemment ! Car, ceux qui disent que notre championnat national est « faible » se trompent. C’est une façon de ne pas vouloir regarder de près la nouvelle réalité. Nos clubs, le MCA et l’USMA, qui participent aux compétitions africaines, ont prouvé leur immense talent et démenti tous les raccourcis possibles et imaginables.

À réfléchir !

Hamid Gharbi