Tissemsilt (Futsal) : tournoi de wilaya interquartiers

Le 22e tournoi de wilaya de football en salle inter-quartiers spécial Ramadhan a débuté à la salle omnisports du Chahid Alaouet-Tayeb de Tissemsilt, avec la participation de 20 équipes. Initié par la Ligue de wilaya du sport pour tous et de proximité en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports sous le slogan «Non à la violence, oui au fair-play», ce tournoi regroupe des équipes des communes de la wilaya de Tissemsilt et une équipe de Mahdia (Tiaret). Il enregistre la participation d’anciens joueurs des quartiers de Tissemsilt (vétérans de plus de 50 et 40 ans) et des jeunes âgés de 17 à 25 ans. Le match d’ouverture a vu la victoire de l’équipe de la cité «346 logements» face à celle de «Hai Plateau» sur le score d’un but à zéro (1/0). En marge de la finale de ce tournoi prévue la nuit du 29 Ramadhan, une cérémonie est prévue en l’honneur des clubs de football locaux dont les joueurs se sont distingués par leur fair-play durant la précédente saison sportive.