Tunisie - Egypte : Deuxième stage des Aigles de Carthage

La sélection tunisienne de football entamera hier, lundi, son deuxième stage de préparation, en prévision de son match face à l'Egypte, le 11 juin prochain au stade de Radès, pour le compte de la première journée (groupe J) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019). Le nouveau sélectionneur, Nabil Maaloul, a programmé des séances d'entraînement à l'annexe du stade de Radès, tandis que la séance du jeudi 8 juin se déroulera au terrain central et à huis clos. Le sélectionneur tunisien a convoqué 26 joueurs dont seize évoluant à l'étranger, pour préparer le match contre l'Egypte, alors que la liste définitive des Aigles de Carthage sera connue à l'issue de ce 2e cycle de préparation. Outre la Tunisie et l'Egypte, le groupe J est formé du Niger et du Swaziland qui s'affronteront le 10 juin à Niamey. Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN qui se déroulera au Cameroun du 12 janvier au 3 février 2019.