Equipe nationale, Aujourd’hui, 22h, au stade Mustapha-Tchaker : Algérie - Guinée : La réussite doit être de mise

Ce sera certainement le vrai test pour l’Andalous, Lucas Alcaraz, depuis qu’il a été nommé comme sélectionneur national de l’équipe nationale d’Algérie, le 20 avril dernier.

Il est vrai qu’il ne dispose pas d’assez de temps pour bien préparer le math officiel du 11 juin prochain, à Tchaker, en nocturne (22h). Toujours est-il, et en fonction de la préparation de son équipe, on peut dire qu’il tient la situation main et sait surtout ce qu’il attend de chaque joueur. Il a affirmé —comme il l’avait dit lui-même— qu’il avait pu discuter avec le maximum de joueurs, notamment ceux opérant en Europe, au moins 12 heures par joueur. Ce qui est suffisant pour lui permettre de mieux situer le joueur en fonction des besoins de son équipe. Il est vrai que son travail a commencé samedi dernier, puisqu’il a pu travailler avec 24 joueurs. Il ne manquait que Carl Medjani qui est arrivé dimanche matin en provenance de la Turquie où il avait joué un match de championnat local avec Trabsonspor. Les entraînements des Verts aussi bien celui de samedi que celui de dimanche se sont déroulés dans une très bonne ambiance. Ce qui peut être très profitable pour le groupe, surtout pour effacer des mémoires la mésaventure de la CAN-2017 au Gabon. Il est vrai que certains joueurs sont un peu préoccupés par leur avenir avec leurs clubs respectifs, mais comme l’avait affirmé Alcaraz : « Un joueur qui vient en équipe nationale doit ne penser qu’à l’intérêt national. C'est-à-dire qu’il faut avoir une concentration maximum ». Par conséquent, ceux qui sont convoqués pour les deux matches, Togo et Guinée, comptant respectivement pour les éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun, et le match international contre la Guinée doivent rester concentrés et optimistes. C’est vrai qu’il s’agit d’un match amical, mais qu’il ne faut pas perdre. Tout le monde sait que cette équipe nationale de Guinée a toujours été un « morceau » très difficile pour notre équipe nationale. On se rappelle qu’en 2008, lors de la CAN-2018, alors que l’Algérie drivée par Cavalli était dans une position de force, les Verts, au stade 5-Juillet, qui recevaient les Guinéens avaient été finalement battus sur le net score de 2 à 0. Cette défaite nous avait coûtés l’élimination de la CAN, alors que nous avions huit points dans notre compteur. En 2016, sous la coupe de Gourcuff, au stade 5-Juillet, on a affronté la Guinée en amical. En fin du compte, la défaite ainsi concédée sur le score de 2 à 1 a eu pour effet de précipiter le départ de ce technicien français qui était d’ailleurs en désaccord avec l’ex président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Ce jour là, tout le public demandait le départ du français dont la prestation de son équipe a été en deçà des espérances. Sous la houlette de Vahid Halilodzic, au stade Mustapha Tchaker, les Verts ont été accrochés sur le score

de 2 à 2. Par conséquent, pour Alcaraz et son groupe il s’agit de faire très attention à cette équipe de Guinée pas facile à manier. Il est évident que nos capés dans leur fief de Tchaker sont imbattables. Et ils sont appelés à gagner afin de commencer l’ère Alcaraz sous de bons auspices. Il y a lieu de savoir que le souci des Verts reste la défense, le nouveau sélectionneur national reste confiant pour améliorer les choses.

H. G.

Les Verts au complet

Le stage de l’équipe Nationale en prévision des deux prochains matches face à la Guinée le 6 juin et le Togo le 11 juin se poursuit sur des chapeaux de roues au CNT de Sidi-Moussa. Ce dimanche, le groupe des Verts a enchainé avec sa troisième journée de stage, plus ou moins chargée, puisqu’au programme, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a programmé une séance en salle, facultative cela étant dit, une séance-vidéo et un entraînement nocturne.

Ainsi, en début d’après-midi, le staff technique a prévu une séance en salle (facultative). Quelques joueurs ont effectué des exercices de renforcement musculaire tandis que d’autres ont préféré rester dans leur chambre pour récupérer. Un peu plus tôt, le groupe a eu droit à une séance-vidéo au cours de laquelle le staff technique national a passé au crible le jeu de la Guinée, adversaire des Verts en amical ce mardi à Mustapha-Tchaker.

Avant le «ftour», le sélectionneur national s’est déplacé au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour y inspecter la pelouse préservée pour le match. En effet, aucune séance d’entraînement n’a été programmée sur ce terrain à ce jour. Lucas Alcaraz voulait s’assurer que la pelouse était en bonne état et apparemment il n’est pas rentré déçu.

Enfin, Les Verts se sont entrainés dans la soirée sur l’une des pelouses en gazon naturelle du CNT de Sidi-Moussa. Pour la première, depuis le début du stage de l’équipe nationale en prévision des deux matchs face à la Guinée et au Togo, le sélectionneur national M. Lucas Alcaraz a pu réunir tous les joueurs convoqués.

En effet, Carl Medjani, retenu en Turquie le temps d’un match de championnat avec Trabzonspor, a rejoint ses coéquipiers ce dimanche et s’est entraîné en marge du groupe dans la soirée. Ayant ressenti des courbatures causées par la fatigue, Hillal Soudani, qui a joué la Coupe de Croatie avant de rejoindre le stage, et Youcef Attal ont écourté l’entraînement lorsque celui-ci tirait à sa fin. Ils ont été pris en charge par le staff médical pour des séances de remise en forme. Leur participation au match d’aujourd’hui face à la Guinée n’est cependant pas remise en cause.

Le match de ce soir sera important en dépit de son caractère amical en ce sens ou c’est le premier de Lucas Alcaraz et le public des Verts attend avec grand intérêt le visage que présentera l’EN. Wait and see !

Amar B.