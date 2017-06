Regard : l’Iftar à tout prix

L’inflation ne se limite pas aux seuls produits alimentaires. Elle touche aussi les accidents de la circulation qui continuent à frapper fort, faisant, tous les jours, des victimes. Ça ne « chôme » point, en ce mois sacré où l’on ne cesse d’enregistrer des sinistres routiers, des blessés et des morts. L’hécatombe, encore et toujours, ce mal ancré, rigide et endurci donne bien du vertige aux pouvoirs publics, utilisateurs de la route, eux-mêmes dépassés par les dégâts matériels et humains de ce fléau, érigé, pas seulement en problème de santé publique mais, également, en phénomène social très inquiétant. Les bilans des services de sécurité, en effet, relèvent, tous les jours que Dieu fait, la tendance à la hausse de cette catastrophe dont le véritable responsable n’est autre que ce chauffard qui n’hésite nullement à

« rouer de coups» le code de la route ainsi que le civisme pour les mettre dans tous leurs états, à longueur de journée. En effet, nos routes se montrent toujours impardonnables et agressives envers les automobilistes, le plus souvent animés par le seul et unique souci de ne pas rater le moment de la rupture du jeûne. Une course, en bonne et due forme, contre la montre, commence pour être à destination. Que ne ferait-on pas pour réaliser ce vœu, si cher à tous les jeûneurs, contraints, tous les jours, de prendre la route quotidiennement. On accélère, puis accélère encore et encore, pour la bonne cause. Peu importe, à vrai dire, les précieuses consignes de sécurité, le respect de la signalisation et tout le reste, l’essentiel étant toujours d’être chez soi avant l’Iftar. L’excès de vitesse, l’ennemi, infatigable du conducteur est là, bien entendu, pour intervenir au moment le moins attendu et provoquer le destin, et le drame se produit. Il faut dire que la vitesse, le manque de sommeil, la fatigue sont carrément un cocktail explosif qui conduit droit à la perte de contrôle du véhicule et, par ricochet, au drame, d’où l’intérêt de revenir à de meilleurs sentiments et de veiller au respect strict du code de la route pour éviter le pire.

Samia D.