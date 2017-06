Mascara : La ville s’anime

Contrairement à l’année écoulée, les nuits de Ramadhan ne sont pas très animées tant les activités culturelles sont quasi inexistantes, la morosité régnant en maître absolu. Au centre de la cité de l’émir ; il faut vraiment galérer pour trouver une place où garer sa voiture, dans des ruelles saturées de véhicules. La ville grouille de monde.

Dès la rupture du jeûne, les trottoirs sont pris d’assaut. Chacun a sa destination.

Il y a ceux qui se dirigent vers les deux grandes mosquées de la ville et ceux qui préfèrent les cafés pour siroter un thé ou jouer au domino ou aux cartes. D’autres rendent visite aux proches ou prennent la direction du parc d’attractions et de loisirs de Khessibia ; le seul lieu de détente pour les familles. Les vendeurs de zlabias et autres gâteaux orientaux sont assaillis par des clients. En ville, les rues sont encore désertes le matin et rares sont les bus et les voitures qui passent transportant les travailleurs qui commenceront la semaine de labeur. Sur les murs sont affichés les programmes que les associations ont concoctés pour ce mois sacré, mais dont aucune activité n’a débuté pour le moment. Ainsi va le Ramadhan dans la wilaya de Mascara.

Le ramadhan est un mois sacré, celui de prière et de piété ; toutes les mosquées de la cité de l’Emir se remplissent de fidèles pour l’accomplissement des prières surérogatoires (Ettarawih), les veillées nocturnes comptent beaucoup pour les citoyens et notamment les familles qui sortent la nuit pour échanger les visites, histoire de briser la routine et faire plaisir aux enfants, mais le mois de ramadan est vécu différemment par la population de la wilaya de Mascara. En effet, si les habitants des zones urbaines ont la chance d’assister à quelques activités artistiques et spectacles de musique et de théâtre organisés à la maison de la culture Abi-Ras-Ennaciri, ceux qui résident dans les zones rurales, par contre, se sentent frustrés car, en bute à la routine marquée par l’oisiveté et l’absence de manifestations culturelles.

Ainsi, les citoyens de Mascara n’ont pas l’embarras du choix pour meubler leurs soirées après la rupture du jeûne. Dans ce contexte, toutes les mesures de sécurité ont été prises par les responsables de ce secteur pour égayer les nuits du Ramadhan. Les veillées de ce mois de ramadhan à Mascara sont moins animées que celles des années précédentes, selon de nombreux citoyens rencontrés dans les principales agglomérations de la wilaya durant ces huit premières journées du mois de ramadhan. Des citoyens de Tighennif, Sig, Mohammadia, Ghriss, ont certainement relevé l'ambiance de quiétude et de détente qui règne en ce mois de Ramadan. Pour les citoyens rencontrés à Maoussa et Sidi Kada et Oued El Abtal, la disponibilité des transports et l'ouverture en nocturne des commerces constituent, les principaux facteurs de consolation du ramadhan à Mascara.

Ce qui fait oublier cette morosité culturelle de la première semaine du mois sacré de ramadhan, c’est le fait que les ménagères constatent avec joie la stabilité des prix des fruits et légumes sur les marchés et leur tendance baissière, à la grande joie des pères de familles à la bourse moyenne.



A. Ghomchi