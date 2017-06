Bordj Bou Arreridj, Un « ders» estival : Baignades et accidents de la route

Les fidèles qui ont assisté au prêche du vendredi à la grande mosquée de Bordj Bou Arreridj ont eu droit à un « ders inhabituel». Non seulement cette cour qui précède le prêche a eu pour thème un sujet qui n’a rien à voir avec les actes religieux habituels, mais celui qui l’a présenté n’était pas un imam.

Avec sa tenue, l’officier de la protection civile qui a occupé le minbar a changé lui aussi de cadre. Au lieu des terrains d’intervention, c’est devant un parterre de citoyens qu’il s’est retrouvé.

Mais la nouvelle mission est importante également comme il l’a expliqué. Il s’agit de la sensibilisation des citoyens sur les risques qui les entourent et les moyens de les prévenir. Le thème du jour était les noyades dans les points d’eau ainsi que les accidents de la circulation qui se développent justement durant le ramadhan. Beaucoup de gens cherchent à se rafraichir en se jetant dans n’importe quel bassin qu’il trouve, a-t-il dit.

Mais cela ne va pas sans risque, a-t-il ajouté, puisque la plupart de ces bassins comportent des aspects négatifs qui mettent en danger la vie des baigneurs. Il a donné l’exemple des courants pour les oueds et la boue qui se trouve sous l’eau pour les barrages.

Les accidents de la circulation qui conduisent à des drames comme il l’a rappelé. Le jeûne et le manque de sommeil provoquent des fautes impardonnables, a déclaré l’officier qui a souligné que l’été est marqué également par les noyades en mer. Beaucoup de gens et plus particulièrement ceux qui se déplacent de l’intérieur du pays se dirigent dans des plages non gardées ou plongent dans l’eau avant l’arrivée des maîtres nageurs, a-t-il noté. Il faut éviter tous ces risques pour ne se rendre que dans les endroits surveillés, a indiqué l’orateur qui a rappelé la disponibilité des agents de la protection civile à leur venir en aide. Il a même évoqué les moyens de contacter le corps qu’ils peuvent joindre à tout moment comme il l’a souligné. L’imam qui est revenu lors de son prêche sur le rôle du secteur des affaires religieuses dans la prévention de ces risques a affirmé que cette mission est une pratique de la religion. Dieu nous recommande, a-t-il dit, de préserver la vie humaine. Les citoyens qui n’oublieront pas de sitôt le prêche de ce vendredi ont apprécié cette initiative de la direction de la protection civile qui permet de traiter un sujet de l’heure qui se traduit par des drames nombreux. Beaucoup de victimes sont enregistrées à cause de l’ignorance des gens, ont déclaré certains d’entre eux en rappelant la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation pour l’éradiquer.

F. D.