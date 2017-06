Insécurité routière : 4 morts en 24 heures

En une journée, quatre personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans trois accidents de la circulation, survenus dimanche, dans des wilayas du pays, a indiqué lundi la Protection civile dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Adrar avec trois personnes décédées et deux blessées, suite à une collision entre un minibus et un camion survenu sur la RN 06, au lieu-dit Ksar Ait El Messaoud, dans la commune de Reggane. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus, suiteaux fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays, notamment à Médéa, Tissemsilt, Ain Defla, Chlef, Sétif, M’Sila et Djelfa. Ils ont ainsi procédé au sauvetage de plusieurs personnes cernées par les eaux pluviales et effectué plusieurs opérations d’épuisement d’eau, suite à l’infiltration des eaux pluviales ou aux débordements d’oueds, dans plusieurs habitations, à travers les différentes communes des wilayas citées. A Médéa, une personne âgée de 28 ans, est décédée, emportée par les eaux en crue de l’oued El Menkeb. En revanche, à M’Sila, 5 familles composées de 25 personnes, cernées par les eaux d’oued Karnine en crue, dans la commune d’Ain Lahdjel, ont été secourues. Dans la wilaya de Djelfa, 5 familles ont été dégagées, suite aux infiltrations des eaux pluviales à l’intérieur de leurs habitations, au lieu-dit Ammar Dris, dans la commune de Dar Chioukh. En outre, les unités de la Protection civile ont enregistré 2.256 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. (APS)