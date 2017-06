Travail des enfants : NADA : renforcer l’arsenal juridique

Le réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant «NADA» lance un programme de sensibilisation et de prévention contre le travail des enfants dans le marché informel, intitulé «L’éducation sociale et financière des enfants».

Contacté hier par nos soins, le président du réseau NADA, Abderrahmane Arar, nous a déclaré que «ce programme de sensibilisation d’une année vise à prévenir contre le travail des enfants dans le marché informel et à accompagner une centaine d’enfants qui sont déjà sur le marché afin de les aider à construire leur propres projets dans différents domaines. Il concernera, en premier lieu, cinq wilayas pilotes dont Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj et Tipasa». M. Arar a expliqué qu’«il va englober des sessions de formation, au profit des parents, animées par des formateurs relevant du réseau NADA, en coordination avec des associations activant de le domaine de la protection de l'enfant.»

Il a indiqué que «le réseau avait reçu, à cet effet, plusieurs appels téléphoniques sur le numéro vert 3033, outre 160 dossiers de demande d'aide et d'accompagnement formulées par des parents dont les enfants avaient été exploités dans le marché informel ou avaient été agressés, et pour certains, étaient en situation de danger moral».

M. Arar a fait état d'un arsenal juridique et de politiques nationales comprenant des mécanismes pour la protection des enfants et l'interdiction des pratiques néfastes à l'encontre de cette catégorie, relevant une «faible » application de ces lois, ce qui implique la prise de mesures pour intervenir et trouver des solutions idoines afin d'éviter l'exploitation des enfants dans le marché informel du travail.

Il a appelé, en outre, à la création d'un mécanisme spécialisé dans le contrôle du travail des enfants dans le marché informel et la réalisation d'un recensement national des cas d'enfants exploités dans le marché informel, en fournissant des données exhaustives sur la situation, afin de définir des plans d'action destinés à lutter contre ce phénomène.

Selon l’UNICEF, des efforts louables ont été consentis par les pouvoirs publics pour mettre en adéquation la législation algérienne avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE). Ces efforts se traduisent, au plan législatif, par la promulgation de plusieurs textes en faveur de l’enfant, notamment, en matière de nationalité, d’état civil, de droit à la famille et de la justice pour mineurs.

Wassila Benhamed