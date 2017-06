Questions posées par les savants juifs (II)

Par : Mahmoud Hussein - 10e partie

Le Très-Haut révéla ensuite au Prophète que le voyageur qui avait parcouru la terre de son orient à son occident n’était autre que Dhû al-Qarnayn :

Ils t’interrogent au sujet de Dhû al-Qarnayn.

Dis : « Je vous parlerai de lui. Nous avions établi son pouvoir sur la Terre et lui avions donné accès à toute chose. » (2)

Dhû al-Qarnayn était un homme doué de volonté et d’autorité. Lorsqu’il monta sur le trône, à la mort de son père Philippe le Grec, il envahit le pays des Rûms et soumit ses rois, puis il s’attaqua aux Arabes et les vainquit. Ayant assis sa puissance, il défia le grand Darius, en refusant de lui envoyer l’œuf d’or que les rois grecs payaient comme tribut annuel aux rois de Perse.

Darius lui écrivit pour le réclamer et Dhû al-Qarnayn répondit :

– J’ai égorgé la poule qui pondait de tels œufs et je l’ai mangée.

Darius exprima sa colère dans une lettre à laquelle il joignit une quille, une balle et une mesure de sésame. Il réprimanda Dhû al-Qarnayn comme on réprimande un enfant, lui conseilla de jouer avec la balle et la quille, plutôt que de jouer au roi et lui enjoignit d’acquitter au plus tôt le tribut. A défaut de quoi, ses soldats fussent-ils aussi nombreux que les grains de sésame contenus dans la mesure, il serait fait prisonnier et amené, pieds et poings liés, jusqu’en Perse.

Dhû al-Qarnayn répliqua :

– J’ai compris ce que signifient la balle, la quille et la mesure de sésame. J’y vois une représentation de la Terre qu’il m’appartient de conquérir. Je commencerai par envahir tes territoires et m’emparer de ton royaume, que j’annexerai au mien. Je joins à ma lettre une mesure de sénevé, dont l’amertume est égale à celle que laissent mes soldats sur les champs de bataille.

Peu après, l’armée de Dhû al-Qarnayn fit mouvement vers la Perse, où celle de Darius s’apprêta à la recevoir. Les deux armées s’affrontèrent dans le Khurasân. A l’issue de terribles combats, les Grecs eurent le dessus.

Avant l’assaut final, Dhû al-Qarnayn donna à ses soldats l’ordre d’épargner la vie de Darius et de le faire prisonnier. Mais lorsque l’armée perse se trouva encerclée, deux officiers proches de Darius, croyant ainsi gagner les faveurs de Dhû al-Qarnayn, se retournèrent contre leur roi et le transpercèrent d’une lance. Dhû al-Qarnayn, apprenant la nouvelle, se précipita vers Darius. Il vit qu’il était près de rendre l’âme. Il descendit de cheval, prit sa tête sur ses genoux et lui parla. Il lui dit qu’il n’avait pas souhaité le tuer, que sa mort n’était due qu’à une trahison dans le camp perse. Et il ajouta :

– Si tu as une faveur à me demander, je te l’accorderai.

Darius dit :

– Je te demande deux faveurs : venge-moi des deux hommes qui m’ont trahi et épouse ma fille Rushank.

Dhû al-Qarnayn exauça les deux volontés de Darius. Avant d’épouser Rushank, il fit venir les deux hommes qui avaient tué son père et les condamna à être crucifiés, disant :

– Ainsi doit être sanctionné qui frappe son roi et trahit son peuple.

Il établit son pouvoir à la place de celui de Darius et, dans toute la Perse, les gens se soumirent à lui. Il fit détruire les temples dédiés au feu et les sanctuaires où l’on adorait des idoles.

Puis il eut un songe. Il se vit qui prenait le soleil par les cornes et allait jusqu’aux confins de la Terre d’orient en occident.

Et le Très-Haut lui révéla :

« O Dhû al-Qarnayn, voici la signification de ton songe : “Je fais de toi Mon Envoyé à toutes les créatures qui peuplent la Terre, d’une extrémité à l’autre. Tu seras auprès d’elles Ma preuve. Je t’envoie à l’ensemble des nations du monde, qui sont au nombre de sept et qui parlent des langues différentes. Deux d’entre elles sont séparées par la longueur de la Terre, deux autres sont séparées par la largeur de la Terre et les trois dernières sont situées au centre de la Terre.” »

Ayant reçu ce message, Dhû al-Qarnayn s’adressa au Très-Haut en ces termes :

– Seigneur, la mission dont Tu me charges est écrasante et Toi seul peux la mener à bien. Aussi je Te demande de m’informer sur ces nations auxquelles Tu m’envoies. Avec quelles forces vais-je les défier? Avec quelles troupes, et quelles ruses, les affronter? Avec quelle patience me mesurer à elles ? En quelles langues m’adresser à elles et comment entendre ce qu’elles auront à me dire, comment voir ce qu’elles auront à me montrer? Avec quels arguments les convaincre, avec quelle raison les comprendre? Au nom de quelle morale prendrai-je leurs affaires en main, au nom de quelle justice trancherai-je leurs différends? De quels rêves vais-je nourrir leur patience, de quelle main leur imposer mon autorité, de quelle bienveillance apaiser leurs colères ?

Il est vrai, Seigneur, que je ne possède aucune des qualités nécessaires pour m’imposer à ces nations. Mais Tu es le Compatissant, le Miséricordieux, Tu ne charges les âmes que de ce qu’elles peuvent porter.

Le Très-Haut lui dit :

« Oui, Je te donnerai la force d’accomplir ce dont je Te charge. J’ouvrirai ton intelligence et ton cœur. Tu entendras et verras toute chose et Je permettrai à ta langue de parler toutes les langues. J’affermirai ton pouvoir afin que nul n’y échappe, J’affermirai ton courage afin que tu n’aies plus de crainte. J’affermirai ton pas afin que tu puisses vaincre tous tes ennemis et Je te vêtirai d’une autorité à laquelle nul ne résistera. Je te donnerai pouvoir sur la lumière et sur l’obscurité, qui seront les auxiliaires de tes armées, la lumière éclairant la route devant toi et l’obscurité venant derrière toi pour te protéger. »

A ces mots, Dhû al-Qarnayn ordonna à ses gens de s’apprêter à partir. Ils tentèrent de l’en dissuader, mais il leur dit :

– J’obéis au Très-Haut.

Il passa en revue ses armées. Elles comptaient mille milliers et quatre cents milliers d’hommes, dont huit cents milliers constituant ses troupes propres et six cents milliers ayant constitué les troupes de Darius, outre quarante milliers de pauvres gens. Il partit à la tête de ces armées vers la nation du Couchant.

Lorsqu’il y parvint, il y trouva des populations innombrables, que seul le Très-Haut peut recenser, et des armées dont la force et le courage défient toute autre volonté que celle de Dieu. Et les hommes parlaient de multiples langues et suivaient des coutumes différentes. Voyant cela, Dhû al-Qarnayn les entoura de tous côtés de ténèbres, qui les forcèrent à se regrouper en un seul endroit. Puis il braqua sur eux un faisceau de lumière et les invita à l’adoration du Très-Haut. Certains crurent en Lui et d’autres s’en détournèrent.

Sur ces derniers il envoya des ténèbres si épaisses qu’elles emplirent leurs maisons et leurs sanctuaires, qu’elles pénétrèrent leurs corps, par la bouche, le nez, les oreilles, qu’elles les enveloppèrent par en haut et par en bas, de toutes parts. Ils furent pris de panique et, pensant leur mort toute proche, gémirent et crièrent et implorèrent pitié d’une seule voix. Alors Dhû al-Qarnayn retira l’obscurité, ramena la lumière et obtint leur adhésion à son message.

Les troupes de la nation du Couchant se joignirent à ses propres troupes et il en fit une seule immense armée, à la tête de laquelle il se dirigea vers la nation du côté droit de la Terre. L'obscurité les suivait, les protégeant par-derrière et la lumière les précédait, guidant les pas de Dhû al-Qarnayn. Et Dieu exalta son cœur et sa vue et son discernement, en sorte qu’il ne se trompait pas dans les actions qu’il entreprenait.

Ainsi, lorsqu’il arrivait avec ses gens au bord d’une mer ou d’un fleuve, faisait-il construire des bateaux avec de petites planches, assemblées en peu de temps et sur lesquelles il embarquait tous ses hommes. Après la traversée, ces bateaux étaient démontés aussi vite qu’ils avaient été montés et chaque homme se chargeait d’une planche, qu’il n’avait pas de peine à porter.

Parvenu au côté droit de la terre, il traita cette nation comme il avait traité celle du Couchant et obtint son ralliement. Il poursuivit sa route vers la nation du Levant, où il agit de la même manière et remporta le même succès. Enfin, il conduisit ses armées jusqu’au côté gauche de la Terre, où il boucla victorieusement le tour des nations situées aux confins de la Terre. Après quoi, il s’élança vers le centre de la Terre.

Sur sa route, il croisa un peuple d’humains vertueux, qui lui dirent :

– O Dhû al-Qarnayn, derrière ces deux montagnes, là-bas, vivent des créatures de Dieu qui ne ressemblent pas aux humains mais aux bêtes. Ils dévorent les animaux comme les lions dévorent leurs proies, mais ils mangent aussi de l’herbe, des insectes, des serpents, des scorpions, toutes sortes de créatures de Dieu, qui n’arrivent plus à croître et à se multiplier naturellement. N’en doute pas, ces gens finiront par emplir la Terre, chasser ses habitants et y répandre partout le mal. Depuis que nous sommes leurs voisins, nous vivons dans la crainte de les voir un jour franchir ces montagnes et venir vers nous. Veux-tu nous protéger de cette menace en élevant entre eux et nous un mur infranchissable?

Dhû al-Qarnayn répondit :

– Dieu ne m’a pas confié de plus haute mission que celle de secourir les gens. Il faudra cependant que vous m’aidiez à construire ce mur.

Ils dirent :

– Comment pouvons-nous t’aider?

– En me fournissant des ouvriers habiles, capables d’utiliser des instruments. Il me faudra aussi des quantités de fer et de cuivre.

– Où trouverons-nous les quantités nécessaires de fer et de cuivre ?

– Je vous indiquerai les mines d’où vous pourrez les extraire.

Avec les masses de minerai recueillies, Dhû al-Qarnayn commença par fabriquer de grands blocs de fer. Il mesura la distance entre les deux montagnes et vit qu’elle était de cent lieues. Sur toute cette distance, il fit déposer du bois, qu’il fit recouvrir par des blocs de fer. Puis il fit remettre du bois, puis du fer, puis du bois, ainsi de suite jusqu’à ce que l’espace entre les deux montagnes fût comblé. Puis il alluma un immense feu, qui brûla le bois en même temps qu’il faisait fondre le cuivre, de telle sorte que le cuivre fondu prenait la place du bois et se soudait au fer. La muraille ainsi construite ne pouvait être ni escaladée ni percée.

Dhû al-Qarnayn avait pour confident un ange nommé Raphaël, qui venait souvent le voir et lui parler. Un jour il lui demanda :

– Parle-moi de l’adoration telle que vous la pratiquez dans le Ciel.

Raphaël en eut les larmes aux yeux et dit :

– Que sont vos prières comparées aux nôtres ! Dans le ciel, il est des anges qui se tiennent debout et ne s’assoient jamais. Il en est d’autres qui sont prosternés, ou agenouillés, et ne lèvent jamais la tête. Ils disent tous : « Gloire au Très-Saint, Seigneur des anges et de l'Esprit ! Seigneur, nous ne T’avons pas voué l’adoration que nous Te devons ! »

Dhû al-Qarnayn, tout ému d’entendre ces paroles, dit :

– J’aimerais pouvoir vivre assez longtemps pour vouer à mon Seigneur l’adoration que je lui dois !

– Tu aimerais vraiment cela ?

– Oui.

– Dieu a voulu que se trouve sur la Terre une source, dite source de vie. Par décret du Très-Haut, quiconque boit à cette source ne meurt que lorsqu’il en fait lui-même la demande à son Seigneur.

– Sais-tu où se trouve cette source?

– Non. Cependant il existe une terre que Dieu a couverte de ténèbres si épaisses que nul, ni homme ni djinn, ne l’a jamais foulée. Il nous arrive, au Ciel, de penser que là se trouve la source de vie.

Aussitôt Dhû al-Qarnayn réunit les savants de toute la Terre, ainsi que les gens qui avaient étudié les livres et les recueils de prophéties, et il leur dit :

– En lisant les Livres de Dieu Tout-Puissant, en recoupant les dits prophétiques, ou en interrogeant les savants qui vous ont précédés, avez-vous appris que Dieu a créé sur la Terre une source nommée source de vie?

Ils répondirent :

– Non.

Mais l’un d’entre eux finit par dire :

– J’ai lu dans le Testament d’Adam, paix sur lui, que le Très-Haut a créé une terre plongée dans d’épaisses ténèbres, où les hommes ni les djinns ne peuvent pénétrer. C'est là, peut-être, qu’Il a situé la source de vie.

Dhû al-Qarnayn demanda :

– Où se trouve cette terre ?

L'homme répondit :

– Elle se trouve dans la région de la corne du soleil.

Dhû al-Qarnayn rassembla les troupes nécessaires, ainsi que les rois, les grands et les érudits, et partit avec eux vers l’occident. Il mit douze ans pour parvenir à la lisière des ténèbres et il observa qu’elles ne ressemblaient pas à l’obscurité de la nuit, mais qu’elles étaient faites de vapeurs noires. Ayant établi son camp, il réunit les savants de sa suite et leur dit :

– J’entends défier ces ténèbres.

Ils lui répondirent :

– Grand roi, aucun des rois ou des prophètes qui t’ont précédé ne les a défiées. Ne le fais pas. Nous craignons qu’il ne t’arrive un malheur, qui causerait la ruine de la Terre et de tous ceux qui la peuplent.

Il dit :

– Je dois les traverser.

– Grand roi, détourne ta pensée de ces ténèbres.

– Je dois y aller.

– Soit, si telle est ta volonté.

– Dites-moi quelle monture voit le mieux dans l’obscurité.

– Le cheval.

– Lequel des chevaux voit le mieux dans l’obscurité ?

– La jument.

– Laquelle des juments voit le mieux dans l’obscurité ?

– La jument vierge.

Il ordonna de réunir six mille juments vierges, choisit parmi ses soldats six mille des plus valeureux et des plus intelligents, et attribua à chacun d’eux une jument. Plaçant en première ligne deux mille d’entre eux, il se mit à la tête des quatre mille suivants. Il remit le commandement des premiers à al-Khidr . Puis il dit au reste de son armée :

– Attendez-nous dans ce camp. Si nous revenons, nous vous retrouverons ici. Si, au bout de douze années, nous ne sommes pas de retour, levez le camp et rentrez chez vous.

Al-Khidr lui dit :

– Grand roi, nous entrons dans une obscurité où nous ne saurons ni comment nous orienter ni comment nous retrouver les uns les autres. Si nous nous égarons, que devons-nous faire?

Dhû al-Qarnayn lui tendit une perle rouge et lui dit :

– Dans ce cas, jette cette perle à terre. Elle fera du bruit en tombant et tous ceux qui seront perdus se dirigeront vers l’endroit d’où leur parviendra ce bruit.