Ligue des champions (phase de poules) : USM Alger - Zamalek le 21 juin au stade du 5-juillet

L'USM Alger affrontera son homologue égyptien du Zamalek le 21 juin (22h00) au stade du 5-Juillet, pour le compte de la quatrième journée du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Dans le cadre de la même journée, le Ahly Tripoli (Libye) sera opposé à Caps United (Zimbabwe) dans un stade à déterminer, selon le calendrier publié sur le site de la Confédération africaine de football (CAF). Le représentant algérien jouera le 30 juin son 5e match de la phase de poules en dehors de ses bases face au Ahly Tripoli. Le stade n'est pas encore désigné. Les Rouge et Noir disputeront le 7 juillet à domicile leur dernier match de la phase de poules devant Caps United du Zimbabwe, dans un stade à déterminer. A l'issue de la troisième journée, le Zamalek mène toujours le bal dans le groupe B avec 5 points, suivi par l'USMA et le Ahly Tripoli (4 pts), alors que Caps United occupe la quatrième et dernière position de la poule avec 3 points.

Programme des rencontres:

Quatrième journée : 21 juin

Stade 5-Juillet (22h00) : USM Alger-Zamalek (Egypte)

Ahly Tripoli (Libye)-Caps United (Zimbabwe)/ stade à déterminer

Cinquième journée :

Ahly Tripoli (Libye)- USM Alger (30 juin /stade à déterminer)

Caps United (Zimbabwe)-Zamalek (Egypte) / 2 juillet à Harare

Sixième journée :

7 juillet -USM Alger-Caps United (Zimbabwe) /stade à déterminer -

Zamalek (Egypte)-Ahly Tripoli (Libye)/ stade à déterminer.