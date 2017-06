TP Mazembe accroché à domicile

Le club zambien de Zesco s'est imposé à domicile face au CRD Libolo (Angola) par le score de 1-0 lors de la 3e journée du groupe C de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF), dimanche à Ndola. Le seul but de ce match a été marqué par Mbombo à la 27e minute. Les deux équipes ont terminé la rencontre à dix joueurs, après l'expulsion de Costa (Libolo) et de Akumu (Zesco). Le club zambien est leader de son groupe avec 6 pts, alors que Libolo ferme la marche avec 3pts, quant à Smoha (Egypte) et le Hilal El-Obeid partagent la deuxième place avec 4 unités. De son côté, le tenant du titre, TP Mazembe (RD Congo) n'a pas pu s'emparer de son adversaire du jour, Supersport United (Afrique du Sud) en se contentant d'un score équitable (2-2). Le tout puissant Mazembe menait au score grâce à Malango Ngita (21e) et Kalaba (26e), avant que son rival sud-africain ne remette les pendules à l'heure par Modiba (27e) et Mokoena (66). Un statu quo en tête du classement, les deux équipes partagent la première place avec même aussi le Horoya Conacry (Guinée) avec 5 unités pour chaque club, alors que Mounana CF (Gabon) reste dernier sans aucun point. Une autre rencontre mettra aux prises le Club Sportif Sfaxien (Tunisie) avec le Platinum Stars (Afrique du Sud) à partir de (22h00 heure locale- 21h00 heure algérienne).