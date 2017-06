Coupe de la Confédération (3e journée-Gr B) : Le CS Sfax repasse en tête devant le MC Alger

Le CS Sfax de Tunisie a repris les commandes du groupe B de la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) au détriment du MC Alger grâce à sa victoire à domicile face aux Sud-Africains de Platinum Stars (3-0), dimanche soir en clôture de la troisième journée. Le club du Sud tunisien compte désormais six points, soit un de plus que la formation algérienne qui s'est contentée au cours de cette journée d'un nul (0-0) ramené vendredi de Swaziland face à l'équipe locale de Mbabane Swallows. Cette dernière recule à son tour à la troisième place (4 pts), tandis que Platinum ferme la marche avec 1 seul point au compteur. Le MCA aura toutefois la possibilité de doubler le CS Sfax lors des deux prochaines rencontres, pendant lesquelles le club de la capitale accueillera respectivement Mbabane Swallows (20 juin) et Platinum (30 juin). Les Tunisiens, eux, se rendront en Afrique du Sud (21 juin), puis en Swaziland (2 juillet).



Résultats de la 3e journée :

Mbabane Swallow - MC Alger 0-0

CS Sfax - Platinum Stars 3-0

Classement Pts j

1-CS Sfax 6 3

2-MC Alger 5 3

3-Mbabane Swallows 4 3

4- Platinum Stars 1 3

Reste à jouer :

4e journée :

Mardi 20 juin : MC Alger - Mbabane Swallows

Mercredi 21 juin: Platinum Stars - CS Sfax

5e journée :

Vendredi 30 juin : MC Alger - Platinum Stars

Dimanche 2 juillet : Mbabane Swallows - CS Sfax

6e journée :

Vendredi 7 juillet : CS Sfax - MC Alger

Platinum Stars - Mbabane Swallows.