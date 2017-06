Entretien , Kamel Mouassa, entraîneur du MCA : « Le Mouloudia est sur la bonne voie »

Votre sentiment après le match nul réalisé par votre équipe face à Mbabane Swallows (Swaziland) ?

C’est un résultat positif. Un match nul à l’extérieur notamment en Afrique est toujours bon à prendre. On a effectué un long déplacement jusqu’au Swaziland, et en plus les joueurs ont jeûné pendant la rencontre comme ils l’ont eux-même décidé. Certes, on peut toujours mieux faire et il y avait de la place pour un meilleur résultat. Toutefois, n’avoir pas perdu lors de nos deux déplacements en Afrique du Sud puis au Swaziland avec deux matchs nuls réalisés, est une très bonne chose pour le Mouloudia. Ce sont des points importants qui pèseront au décompte final, du moment que nous recevrons par la suite, les réprésentants de ces deux pays chez nous, avec l’avantage du terrain et du public.

Le MCA est devenu ces derniers temps une équipe imbattable pratiquement…

On travaille d’arrache-pied depuis qu’on est-là. On fait de notre mieux pour que l’équipe s’améliore, progresse et soit à la hauteur des milliers de ses supporters. Le Mouloudia est un grand nom du football algérien. C’est un honneur pour moi de le driver. C’est pourquoi, je ne ferme pas l’œil, avec la contribution de mon staff, afin de veiller à sa bonne marche selon les responsabilités qui m’incombent. Les joueurs sont assidus à l’entraînement et sont disciplinés. Ils sont avides de réussir de bonnes choses cette saison. Le MCA est tenu de jouer pour des titres afin d’être à la hauteur de son standing. Les dirigeants font leur travail convenablement et nous mettent les conditions nécessaires qui nous permettent d’aller de l’avant. Omar Ghrib à leur tête fait beaucoup pour l’équipe. C’est un vrai dirigeant, qui veille au grain. Le groupe est solidaire et déterminé. Les joueurs vivent bien ensemble. Ils sont heureux et fiers de porter le maillot du Mouloudia. Tout cela, nous aide à avancer.

Le Doyen joue sur plusieurs fronts. Championnat, coupe d’Algérie et Coupe de la CAF. N’est-ce-pas un risque ?

Certes, cela n’est pas facile. Toutefois, si les résultats nous sourient, on ne va quand même pas dire non ! On est second en championnat, qualifiés aux demi-finales de la coupe d’Algérie et en phase des poules de la coupe de la Caf. C’est une très bonne chose qui démontre que le Mouloudia est sur la bonne voie et qu’un sérieux travail y est effectué à tous les niveaux. Il est vrai que c’est difficile de jouer sur plusieurs fronts, mais, c’est à nous de gérer tout cela. Les joueurs en veulent et veulent se montrer à la hauteur des attentes du merveilleux public mouloudéen, de surcroit très exigeant.

Malgré la bonne forme et les bons résultats que réalise votre équipe, elle affiche souvent un manque d’efficacité inquiétant. Pourquoi ?

Parfois, les blessures ont raison de nos attaquants les plus adroits devant le but, à l’exemple de Seguer et Zerdab, et parfois, c’est le manque de lucidité de nos attaquants pour inscrire. On travaille sans relâche pour apporter les retouches nécessaires afin de régler ces insuffisances. Les joueurs doivent s’appliquer d’avantage dans le geste final.

Par contre le compartiment défensif est le maillon fort du Mouloudia…

C’est une très bonne chose. Vous savez l’assise défensive d’une équipe, c’est sa base. Sans une défense solide et équilibrée, on ne peut espérer obtenir de bons résultats. Il nous reste beaucoup de progrès à faire, parce que pour avancer, il ne faut jamais s’auto-satisfaire. On ne doit jamais dormir sur nos lauriers, bien au contraire, il faut toujours rester vigilant et être exigeant avec soi-même. On n’a pas encore gagné un titre pour le moment, mais on est en course en championnat, en coupe d’Algérie et en coupe d’Afrique. Inchallah, le Mouloudia sera récompensé au moins d’un titre cette saison, parce que j’estime qu’on l’aura mérité. Aux joueurs de bien gérer l’aspect récupération, parce que le plus dur est à venir.

Mohamed-Amine Azzouz