Leasing : un potentiel et peu d’engagement

L’absence d’un véritable marché financier, en Algérie, et les difficultés à bancariser les fonds informels, font que toute la pression exercée par le secteur économique soit supportée par les banques.

Il s’agit, dans les conditions actuelles, de raréfaction des ressources, de rationalisation des dépenses, et de faiblesse des instruments de financement alternatif (leasing, finance islamique, capital-investissement, marché obligataire …), de savoir si le système bancaire national, fortement sollicité par la sphère économique, est encore en mesure d’assurer ses fonctions en amont et en aval. Aussi, la nature des défis induits par les objectifs de développement retenus dans le sillage du nouveau modèle de croissance, et par conséquent les impératifs de transition vers le statut de pays émergent, exige que l’effort soit axé sur l’optimisation et l’amélioration des moyens substitutifs de financement en complément au rôle des banques. Le leasing, entre autres dispositifs introduits dans le cadre de la réforme global du système financier, est un mode de financement consacré par l’ordonnance 96-09 du 10 janvier 1996. Ce dispositif qui s’appuie sur le principe de la location devait contribuer à la consolidation du système financier et concourir à la diversification des instruments de financement, notamment au profit de la PME. Pourtant, en dépit des mesures de facilitation d’accès au crédit-bail et les avantages qu’il offre aux entreprises, les performances du marché sont encore loin de traduire le potentiel existant, encore moins les besoins réels exprimés par le secteur économique. En 2016, le marché algérien du leasing qui compte une douzaine d’acteurs, a réalisé un des engagements de l’ordre de 40 milliards de DA de financement, contre 45 milliards DA en 2015, soit un recul de 18%. Le taux de pénétration du leasing n’a pas excédé ainsi 1% du total des crédits accordés au secteur économique.

Le président de la société, Maghreb leasing Algérie (MLA), qui a eu l’occasion de s’exprimer sur la question, à travers les médias nationaux, admet que « le leasing aurait pu occuper une place plus importante au sein de l’économie nationale avec plus de communication, de présence et d’agressivité par les différents acteurs financiers ». La vision 2030 du développement économique du pays consacrée à travers le nouveau modèle de croissance encourage justement cette option pour la diversification du marché financier, face à la dégradation des finances publiques et l’incapacité de l’Etat à prendre en charge, à lui seul, les besoins de financement de l’économie.

Dans cette optique, il est proposé une refonte institutionnelle du cadre et de l’environnement régissant l’investissement, notamment au plan du financement. La nouvelle approche du développement suggère, par conséquent, une liste de recommandations portant, entre autres, sur la mise en place d’un véritable système national d’investissement dans les équipements publics, la reprise de la réforme du système bancaire et le développement d’un marché des capitaux suffisamment outillé pour accompagner le processus de mise en œuvre des programmes économiques.

La décroissance de la liquidité bancaire et les impératifs de recadrage des dépenses de l’Etat exigent, en effet, que les entreprises prospectent des formes alternatives de financements sur le marché obligataire, auprès des fonds propres, par le biais de fonds de capital investissement, ainsi que par le recours au leasing et l’introduction en bourse, en ce qui concerne les PME/PMI.

D. Akila